『原神』より、「ドゥリン・花言葉と旅日記ver.」が登場！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズは、Myethosが展開する新商品として、ゲーム『原神』より、「ドゥリン・花言葉と旅日記ver.」を、2026年6月11日より予約受付中です。

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https://myethos.jp/products/6942630815927?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0611_adk(https://myethos.jp/products/6942630815927?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0611_adk)

「どこにいようと、仲間と善意が共に寄り添いますように。」

ゲーム『原神』より、「ドゥリン・花言葉と旅日記ver.」ちびキャラフィギュアが登場！

そよ風が吹くモンドの一角で、芝生の上にちょこんと座るドゥリン。身にまとう優雅で繊細な小さな礼服には、宝石と透き通るような神の目をあしらい、グラデーションのかかった髪の毛先と龍の尻尾で幻想的な雰囲気に彩りを添えました。広げた翼はほのかに神秘的な光を放ち、胸元にあるハート型の装飾は、魔法を宿しているかのような光をたたえています。彼が物語を綴る羽根ペンをそっと握れば、開かれた本のページからちびドゥリンが軽やかに飛び出し、彼だけの童話が静かに幕を開けるでしょう。

ドゥリンと一緒に、美しい物語の新たな一章を綴りましょう！

【商品情報】

商品名：ドゥリン・花言葉と旅日記ver.

作品名：原神

仕様：全高：約90mm／PVC&ABS&金屬&アクリル

セット内容：本体*1、ちびドゥリンアクリル*1

JAN：6942630815927

価格：9,130円（税込）

Myethos Japan online store商品ページ：

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【販売期間】

2026年6月11日21:00 ～ 2026年8月15日23:59

発売日：2027年4月予定

【購入特典】

Myethos Japan online storeでご予約いただいた方を対象に購入特典として色紙をプレゼント。

商品名：色紙

サイズ：約110×110mm

素材：紙

※購入特典情報はMyethos Japan online storeでの購入時に適応される内容です。

※購入特典は１商品のご予約につき1点となります。

※購入特典はフィギュア本体と合わせて発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。



【商品について】

※掲載の写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※ご使用のモニター環境等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとして商品予約や新商品情報をお届けしています。

Myethos Japan online store：https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/myethos_co

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。