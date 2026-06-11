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◆関西大学体育会サッカー部から新たなJリーガーが誕生！◆ 盒 哲也さんが川崎フロンターレに入団内定 〜圧倒的スピードと高さで最終ラインを支配するディフェンダー〜
関西大学文学部4年次生で、体育会サッカー部の郄橋哲也選手が、2027年シーズンからJリーグ・川崎フロンターレの選手として加入することが決定しました。
■ 郄橋 哲也（たかはし・てつや）選手プロフィール
（１）生年月日： 2005年1月15日（21歳）
（２）出身地： 大阪府
（３）ポジション： CB（センターバック）
（４）身長/体重： 184cm /70kg
（５）経歴： 東海大学付属大阪仰星高校 → 関西大学
（６）プレーの特長：
驚異的なスピードを活かしたカバーリングと圧倒的な空中戦の強さで幾度となく関大のピンチの芽を摘み取ってきた守備の要。相手に自由を与えず、チャンスを作らせない守備で相手に絶望を与え続けてきた。さらに、最終ラインからボールを運び出す足元の技術に優れ、攻守両面で存在感を放つ。
■ 郄橋選手コメント
「この度、2027年シーズンより川崎フロンターレに加入することになりました、関西大学体育会サッカー部の郄橋哲也です。これまでどんな時も一番近くで支え続けてくれた家族、私のサッカー人生に関わってくださった指導者の方々をはじめ、スタッフ、チームメイト、そして保護者の皆様、すべての方々に心より感謝申し上げます。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、憧れのクラブであり、強さと美しさを兼ね備えた川崎フロンターレという魅力ある素晴らしいクラブでスタートできることを、大変嬉しく、光栄に思います。川崎フロンターレの一員となることへの責任と覚悟を胸に、謙虚に、直向きに、そして一日でも早くクラブの勝利に貢献できるよう、これからより一層精進してまいります。関西大学、そして川崎フロンターレに関わるすべての皆様、温かいご声援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。」
■ 体育会サッカー部・窪田諭部長コメント（選手本人へのエール）
「郄橋さんは、怪我の時期を日々の練習と努力で乗り越え、センターバックとして最終ラインを牽引しています。プレーでは、抜群の跳躍力によって攻守の空中戦に強さを発揮し、精度の高いパスや相手の間を通すビルドアップ、さらにドリブルで前進して局面を打開する力が持ち味です。川崎フロンターレでは、本学で培ったパスとコンビネーションをさらに磨き、常に最前線で挑戦し続け、地域と一緒に成長する選手になることを期待します。」
◇ 関西大学体育会サッカー部 概要
創部年：1921（大正10）年
部員数：181人 ※2025年5月27日時点
「日本一」を目標に掲げるとともに、ボランティアやサッカースクールなどの地域貢献活動にも積極 的に取り組み、サッカーを通じて心豊かな人間形成を目指している。
全国選手権：優勝3回 準優勝1回
関西学生リーグ：優勝13回 関西学生選手権：優勝9回
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2026/No11.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、小林
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■ 郄橋 哲也（たかはし・てつや）選手プロフィール
（１）生年月日： 2005年1月15日（21歳）
（２）出身地： 大阪府
（３）ポジション： CB（センターバック）
（４）身長/体重： 184cm /70kg
（６）プレーの特長：
驚異的なスピードを活かしたカバーリングと圧倒的な空中戦の強さで幾度となく関大のピンチの芽を摘み取ってきた守備の要。相手に自由を与えず、チャンスを作らせない守備で相手に絶望を与え続けてきた。さらに、最終ラインからボールを運び出す足元の技術に優れ、攻守両面で存在感を放つ。
■ 郄橋選手コメント
「この度、2027年シーズンより川崎フロンターレに加入することになりました、関西大学体育会サッカー部の郄橋哲也です。これまでどんな時も一番近くで支え続けてくれた家族、私のサッカー人生に関わってくださった指導者の方々をはじめ、スタッフ、チームメイト、そして保護者の皆様、すべての方々に心より感謝申し上げます。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、憧れのクラブであり、強さと美しさを兼ね備えた川崎フロンターレという魅力ある素晴らしいクラブでスタートできることを、大変嬉しく、光栄に思います。川崎フロンターレの一員となることへの責任と覚悟を胸に、謙虚に、直向きに、そして一日でも早くクラブの勝利に貢献できるよう、これからより一層精進してまいります。関西大学、そして川崎フロンターレに関わるすべての皆様、温かいご声援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。」
■ 体育会サッカー部・窪田諭部長コメント（選手本人へのエール）
「郄橋さんは、怪我の時期を日々の練習と努力で乗り越え、センターバックとして最終ラインを牽引しています。プレーでは、抜群の跳躍力によって攻守の空中戦に強さを発揮し、精度の高いパスや相手の間を通すビルドアップ、さらにドリブルで前進して局面を打開する力が持ち味です。川崎フロンターレでは、本学で培ったパスとコンビネーションをさらに磨き、常に最前線で挑戦し続け、地域と一緒に成長する選手になることを期待します。」
◇ 関西大学体育会サッカー部 概要
創部年：1921（大正10）年
部員数：181人 ※2025年5月27日時点
「日本一」を目標に掲げるとともに、ボランティアやサッカースクールなどの地域貢献活動にも積極 的に取り組み、サッカーを通じて心豊かな人間形成を目指している。
全国選手権：優勝3回 準優勝1回
関西学生リーグ：優勝13回 関西学生選手権：優勝9回
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2026/No11.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、小林
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/