第4回「FESコンテスト(R) Supported by ゆうちょ銀行」6月15日（月）エントリー受付開始！

一般社団法人日本金融教育支援機構

一般社団法人日本金融教育支援機構、共同代表理事：平井梨沙・阿部奈々、所在地：東京都千代田区は、昨年度に引き続き、株式会社ゆうちょ銀行を冠パートナーに迎えて「第4回FESコンテスト(R) Supported by ゆうちょ銀行」を開催いたします。

第4回「FESコンテスト(R) Supported by ゆうちょ銀行」公式ページ(https://faincation.com/fesc/)

FESコンテストは、大学生が運営に参画し、中高生が小学生に向けた金融教育動画を制作する、世代を超えた学びの循環型金融教育プロジェクトです。

進学、就職、消費、契約、資産形成など、若者がお金と関わる場面は年々増えています。本コンテストでは、中高生が「伝える側」として金融教育動画を制作する過程を通じて、お金について学ぶことを自分ごととして捉え、社会や将来について主体的に考える力を育むことを目指しています。

第3回FESコンテストでは全国10地域で地区大会を開催し、全国から897作品、1,349名の中高生が参加しました。さらに、小学生による作品審査や大学連携ワークショップなどを通じて、学校、地域、大学、企業、行政が連携する金融教育モデルとして広がりを見せています。

第4回となる今年度は、さらなる金融教育機会の拡大を目指し、応募作品2,000件、参加生徒数2,500名規模を目標に全国展開を進めてまいります。

地区大会については、新たに東京都、京都府を開催地に加え、全国11地区での開催を予定しています。また、7月から9月にかけて実施する、金融教育と動画制作を組み合わせたワークショップ「FESコンテストへの道」は、北海道から福岡県まで全国33自治体へと拡大し、昨年度を上回る規模で展開いたします。

本事業では、「ロート子どもの夢基金」、独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」および「積水ハウスマッチングプログラム」の助成を活用し、金融教育へのアクセス機会を幅広い層に拡充することも目指しています。

今年度は、大学連携ワークショップを積極的に実施します。全国複数の国立・私立の大学と連携し、大学生運営委員が企画・運営に参画することで、中高生と大学生、地域社会をつなぐ学びの場づくりを推進してまいります。

山梨県においては、昨年に引き続き「Miraiプロジェクト」への参画により、活動に大学の単位が認定される仕組みのもと学生協働を促進し、金融教育を起点とした新たな地域人材育成を実践します。

また、東京都八王子市では、市との共創により、新たな「金融の学び」の場づくりを展開します。

本取り組みでは、幅広い年齢層の学生が集まる学園都市の特性を活かしてワークショップ参加者の学びを世代で循環させ、全国でモデルとなる仕組みの構築を進めてまいります。

ご参考：プレスリリース【日本金融教育支援機構と八王子市が共創】小学生から大学生までの学びの循環を実現する、金融教育プログラム創出へ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000165189.html)

さらに、オンラインワークショップも開催いたします。今年度は初の試みとして、海外大学に所属する大学生運営委員や、海外留学を志す大学生運営委員を対象に、英語によるプログラムを実施します。グローバルな視点から金融教育や社会課題について考える機会を創出することで、国内外の大学生コミュニティとの連携も広げてまいります。

FESコンテストは、全国各地の学校、自治体、大学、金融機関、企業、図書館、大学生コミュニティとの連携を通じて、世代や地域を超えて学びが循環する金融教育モデルの構築に取り組んでまいります。

【第4回「FESコンテスト」地区大会開催地域一覧】（※自治体コード順）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/38_1_4bdcbaeddc072722d07493919b104ee1.jpg?v=202606100651 ]

【全国ワークショップ開催地域一覧】（※自治体コード順）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/38_2_6bf669868be75fbca3b99c071a23ad82.jpg?v=202606100651 ]

このほかにも当機構では、昨年に引き続いて山梨県の「Miraiプロジェクト」への参画により、山梨県内での大学連携も進めております。

各地区大会を経て選出された作品は、2026年11月28日（土）に開催される全国大会表彰式に進出し、各賞の発表および表彰が行われます。表彰式は、東京都中央区日本橋兜町の「KABUTO ONE 4階ホール」にて開催予定です。

◆開催にあたっての応援のメッセージ

「第4回FESコンテスト Supported by ゆうちょ銀行」開催にあたり、株式会社ゆうちょ銀行より応援のメッセージを頂戴しております。

第4回FESコンテスト全国大会の開催を、心よりお祝い申し上げます。

キャッシュレス化の進展や社会環境の変化に伴い、若い世代が主体的にお金について考え、判断する力の重要性は、ますます高まっています。こうした中、私たちゆうちょ銀行も、次世代の金融リテラシー向上に寄与していくことの重要性を感じております。

本コンテストは、「教えることで学ぶ」という実践的な学びを通じて、世代を越えて知識や気づきをつないでいく、大変意義深い取り組みであると感じております。

参加される皆さまにとって充実した学びの機会となることを願うとともに、創意工夫あふれる作品に出会えることを楽しみにしております。

＜第4回FESコンテスト概要＞

コンテストの詳細・応募方法は、公式ページをご覧ください。

第4回FESコンテスト Supported by ゆうちょ銀行(https://faincation.com/fesc/)

ワークショップの全日程が公開されています。先行予約も受け付けております。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

ワークショップ「FESコンテスト(R)への道」全日程公開(https://faincation.com/news/17151)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/38_3_ad14a9537eac9ff4995ad2b17b14d595.jpg?v=202606100651 ]

◆全国冠パートナー：株式会社ゆうちょ銀行

◆後援：文部科学省、金融庁、消費者庁、東京都

◆主催：一般社団法人日本金融教育支援機構

◆助成：ロート子どもの夢基金、独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」、積水ハウスマッチングプログラム

◆賞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/38_4_7f17b68cb08ca4a42a3f5f8626f54fc3.jpg?v=202606100651 ]

◆佳作

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/38_5_0a436f5ce85491fd7a1282c1f107e54e.jpg?v=202606100651 ]

◆企業特別賞

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/38_6_0075d28ad0e5a4aecbcb0408afd352d9.jpg?v=202606100651 ]

※賞は今後追加される可能性があります。

◆表彰式◆

◆開催日程

2026年11月28日（土）

表彰式 14:00～17:00（開場13:30）

交流会 17:30～19:30

◆会場

KABUTO ONE 4階ホール（東京都中央区日本橋兜町7-1）

◆来賓

金融経済教育推進機構（J-FLEC）

理事長 安藤 聡 氏

◆審査員

一般社団法人日本金融教育支援機構 理事

社会的金融教育家 ／ お金の向こう研究所 代表

田内 学 氏

株式会社ゆうちょ銀行 広報部長

倉澤 慶子 氏

東海国立大学機構

岐阜大学 副学長 ／ 教育学部教授

大藪 千穂 氏

元プロ野球選手（阪神タイガース）

公認会計士

奥村 武博 氏

東京大学 1年

FESコンテスト大学生運営委員

第2回FESコンテスト 全国大会優秀賞、千葉県地区大会知事賞などを受賞

草場 美海 氏

本年度は、第2回FESコンテスト全国大会優秀賞ならびに千葉県知事賞を受賞した大学1年生の草場氏が審査員として参加予定です。

全国大会受賞者が次世代の挑戦者を評価する立場として戻ってくることは、本コンテストが育成型プラットフォームとして機能していることを示す象徴的な事例となります。

FESコンテストは、「金融教育を受ける側」だけでなく、「教える側」「伝える側」として関わることで、主体的な学びを生み出す新しい金融教育プロジェクトです。

今後も、学校・地域・大学・企業と連携しながら、全国へ金融教育の機会を広げてまいります。

◆コンテスト及び関連ワークショップの取材に関するお問い合わせ

下記メールアドレスへご連絡ください。

info@faincation.com

◆主催者情報

一般社団法人日本金融教育支援機構

共同代表理事：平井 梨沙 阿部 奈々

所在地：東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室

TEL：03-6674-1435

設立：2022年12月28日

公式サイト：https://faincation.com/