医療現場の業務効率化へ 京セラグループ、「国際モダンホスピタルショウ2026」に医療向けDXソリューションを出展













京セラグループのブースイメージ 京セラグループのブースイメージ





































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京セラ株式会社（以下、京セラ）は、グループ会社である京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（以下、京セラドキュメントソリューションズジャパン）とともに、2026年7月8日（水）から10日（金）（オンラインは2026年6月1日（月）〜7月31日（金）まで）に東京ビッグサイトで開催される展示会「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展します。本展示会は、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなどを幅広く展示し、最新の医療技術、福祉機器、ITヘルスケアソリューションを紹介することで、健康福祉社会の発展に寄与することを目的とした、国内有数の医療関連イベントです。近年、日本では高齢化の進展と生産年齢人口の減少により、医療現場では人手不足や業務負担の増加、労働環境の改善などが課題となっているため、DXによる業務効率化や医療サービスの質向上が求められています。京セラでは、これらの課題解決に貢献するため、「スマートフォン×ドキュメント〜現場をつなぐDX〜」をテーマとして、医療現場の文書業務をデータ化・効率化する複合機や電子同意書、スマートフォンの電子カルテ連携やナースコール連携などの各種製品・ソリューションを展示します。京セラグループが提供する最新の医療向けソリューションをご体験ください。また、オンラインブースも2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで公開していますので、ぜひご覧ください。■「国際モダンホスピタルショウ2026」京セラグループ出展概要■展示内容１. 文書管理をスマートにする文書DXコーナー（９腟 Ε廛螢鵐拭低ランニングコストと高い耐久性により、病院内での大量印刷に対応し、基幹業務をサポートします。また院内と外部で完全に分離された2つのネットワーク環境を1台に集約し、重要書類を安全に取り扱うことができます。製品情報：複合機 プリンターhttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/#btn_01電子同意書医療現場での同意取得をタブレットで行い、説明・署名・確認を電子化することで、業務効率化と安全性向上に貢献します。電子カルテや文書管理システムと連携し、紙の削減や記入漏れ防止、説明動画の活用など柔軟な運用が可能です。２. 医療現場のオペレーションを効率化する現場DXコーナーPHSからスマホへの置き換えにより、スマホ1台に内線・外線通話やナースコールのみならず、チャット、メール、インカム機能などを集約できます。電子カルテの閲覧・操作、三点認証、バイタルデータの自動入力などにも対応し、端末1台に機能を集約することで院内業務をスムーズにします。また、マイナンバーカードなどNFCの読み取りが1台で完結する前面NFC搭載タブレットや、従来のWi-FiⓇと干渉しにくい920MHz帯を活用し、通信がつながりづらい場所でも通信環境を構築できる「Wi-Fi HaLow™」に国内で初めて対応※1したスマートフォン「DuraForce EX2」などを展示します。詳細情報：医療機関向けソリューションhttps://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/solution/medical/?pres&_ga=2.180617831.1789765168.1780359371-637115169.1780359371∋幕表示システムCotopat®Mobile音声をリアルタイムで認識し、文字・図解・動画をタブレットに表示します。会話の聞き取りづらさを軽減し、薬の内容や注意点を分かりやすく伝えることができます。多言語表示にも対応し、外国人患者向けの説明にも活用できます。持ち運び可能なタブレットモデルのため、受付や診察時などさまざまな場面で利用できます。製品情報：Cotopat®Mobilehttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/３. 近未来ヘルスケアコーナーARグラスを用いた歩行センシング独自開発のセンシング・歩行解析技術により、患者の歩行状態を可視化するシステムです。バイタルセンサとの連携も可能で、スマートグラスと併用することで療法士の両手が自由な状態のまま、患者の歩行・バイタルデータをリアルタイムに確認しながらリハビリテーションの介助を行うことができます。▲潺蠻肇札鵐気鰺僂い晋撞曠札鵐轡鵐京セラのミリ波センシング技術は、60GHz帯のミリ波センサにより低ノイズ化を実現し、人体のわずかな胸部の動きを非接触で高精度に検知するものです。呼吸に伴う微細な振動を統計的信号処理で抽出し、装着物不要で、見守りやヘルスケア用途における呼吸センシングを実現します。詳細情報：ミリ波センシングシステムhttps://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/custom/mmw-sensing/?pres&_ga=2.180617831.1789765168.1780359371-637115169.1780359371※1スマートフォンとしてはDuraForce EX2が国内初搭載。（2026年3月京セラ調べ）※「DURA FORCE」は京セラ株式会社の登録商標です。※Wi-Fi®、Wi-Fi HaLow™は、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。※「Cotopat」は、京セラドキュメントソリューションズ株式会社の登録商標です。