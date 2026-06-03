¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤ÈÂçºåÉÜÎ©¹©²Ê¹âÅù³Ø¹»5¹»¤¬¼¡À¤Âå¹âÅÙµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÂçÏ¢·È³Ð½ñ¤òÄù·ë
ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¦»ÍÛêÆí»Ô¡¿³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î25Æü¤ËÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÄù·ë¤·¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÂçºåÉÜ¸ø´Û¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçºåÉÜÎ©¹©²Ê¹âÅù³Ø¹»5¹»¡ÊÍäÀî¡¢º£µÜ¡¢°ñÌÚ¡¢ÅìÂçºå¤ß¤é¤¤¡¢ºæ¡Ë¤È¤Î¹âÂçÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñÄù·ë¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£¹ÔÀ¯¡¦Âç³Ø¡¦¹â¹»¤Î¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î¹âÅÙ²½
ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹©²Ê¹â¹»5¹»¤Î¡Ö¹©³Ø·ÏÂç³Ø¿Ê³ØÀì²Ê¡×¤ÈÁÈ¿¥Åª¤ËÏ¢·È¡£¼Â³Ø½Å»ë¤Î¹âÅù¶µ°é¤ËÁá´ü¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹âÅÙµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤òÃÏ°è°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¶µ°é»Ù±ç¡Ê½ÐÁ°¼ø¶È¡¦¥¥ã¥ê¥¢Ãµµæ¡Ë
ËÜ³Ø¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¹©³Ø¡¢¾ðÊó¡¢°åÎÅ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹â¿å½à¤Ê½ÐÁ°¼ø¶È¤òÅ¸³«¡£»ÜÀß¸«³Ø¤ä¶µ°÷¡¦³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¹â¹»À¸¤Î¿ÊÏ©°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤È³Ø½¬°ÕÍß¸þ¾å¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌòÎ©¤ÄÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¶µ°÷´ÖÏ¢·È¤Î¶¯²½
¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÁê¸ßÇÉ¸¯¤ä»ØÆ³Ë¡¤Î¸òÎ®¡¢¶¦Æ±¤Ç¤Î¶µºà³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£¹â¹»¶µ°é¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»º¶È³¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¨ÀïÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò°ÂÄêÅª¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ï¥Öµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ³Ð½ñ¤Ï¡¢³Æ¹©²Ê¹â¹»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹©³Ø·ÏÂç³Ø¿Ê³ØÀì²Ê¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ³Ø¤¬Í¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¶µ°é¥ê¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¿¥Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞÂ®¤ÊDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·ÆÀ¤ë¼¡À¤Âå¤Î¹âÅÙµ»½Ñ¿Íºà¤òÃÏ°è¤È¶¦¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Èµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Î´óÍ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÌòÎ©¤ÄÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄù·ë¼°³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë11»þ¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ
¾ì½ê¡§ÂçºåÉÜ¸ø´Û Âç¥µ¥í¥ó¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°2ÃúÌÜ1¡Ý46¡Ë
½ÐÀÊ¼Ô¡§
¡ÊÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë
³ØÄ¹ ±öÅÄË®À®
³ØÄ¹´ë²è¼¼Ä¹ ¿·ÀîÂóÌé
Âç³Ø»öÌ³¶ÉÄ¹ »ûÀ¾Àµ¸÷
¡Ê¹©³Ø·ÏÂç³Ø¿Ê³ØÀì²ÊÀßÃÖ¹»¡Ë
ÂçºåÉÜÎ©ÍäÀî¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ À¾ÈøÅµÇ· »á
ÂçºåÉÜÎ©º£µÜ¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ º´Æ£À¿¼£ »á
ÂçºåÉÜÎ©°ñÌÚ¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ °æ¾åÄ¾¿Í »á
ÂçºåÉÜÎ©ÅìÂçºå¤ß¤é¤¤¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ ÃæÃ«ÎµÌé »á
ÂçºåÉÜÎ©ºæ¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ Åì½¨¹Ô »á
¡ÊÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¡Ë
¶µ°é¿¶¶½¼¼¹â¹»²þ³×²Ý ²ÝÄ¹ µÈÅÄ¾½»Ò »á
¶µ°é¿¶¶½¼¼¹â¹»²þ³×²Ý »²»ö ¾¾²¼¿®Ç· »á
¶µ°é¿¶¶½¼¼¹â¹»²þ³×²Ý »²»ö Ô¢ËÜÍ³°á »á
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹
https://www.osakac.ac.jp/news/2025/3487
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë
U R L¡§ https://www.osakac.ac.jp/
½êºßÃÏ¡§¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©572-8530¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
¡¡¡¡¡¡¡¡»ÍÛêÆí¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©575-0063¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»ÔÀ¶Âì1130-70
³Ø¡¡Éô¡§¹©³ØÉô¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¹©³ØÉô¡¢·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¢·ò¹¯¾ðÊó³ØÉô¡¢Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô
¢¨2027Ç¯4·î¤«¤é¹©³ØÉô´ðÁÃÍý¹©³Ø²Ê´Ä¶²½³ØÀì¹¶¤Ï±þÍÑ²½³ØÀì¹¶¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§5,624Ì¾¡Ê2026Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¡¿Í»öÌ³¶É¹ÊóÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
TEL¡§072-824-3325
FAX¡§072-824-1141
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osakac.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£¹ÔÀ¯¡¦Âç³Ø¡¦¹â¹»¤Î¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î¹âÅÙ²½
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¶µ°é»Ù±ç¡Ê½ÐÁ°¼ø¶È¡¦¥¥ã¥ê¥¢Ãµµæ¡Ë
ËÜ³Ø¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¹©³Ø¡¢¾ðÊó¡¢°åÎÅ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹â¿å½à¤Ê½ÐÁ°¼ø¶È¤òÅ¸³«¡£»ÜÀß¸«³Ø¤ä¶µ°÷¡¦³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¹â¹»À¸¤Î¿ÊÏ©°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤È³Ø½¬°ÕÍß¸þ¾å¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌòÎ©¤ÄÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¶µ°÷´ÖÏ¢·È¤Î¶¯²½
¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÁê¸ßÇÉ¸¯¤ä»ØÆ³Ë¡¤Î¸òÎ®¡¢¶¦Æ±¤Ç¤Î¶µºà³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£¹â¹»¶µ°é¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»º¶È³¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¨ÀïÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò°ÂÄêÅª¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ï¥Öµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ³Ð½ñ¤Ï¡¢³Æ¹©²Ê¹â¹»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹©³Ø·ÏÂç³Ø¿Ê³ØÀì²Ê¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ³Ø¤¬Í¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¶µ°é¥ê¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¿¥Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞÂ®¤ÊDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·ÆÀ¤ë¼¡À¤Âå¤Î¹âÅÙµ»½Ñ¿Íºà¤òÃÏ°è¤È¶¦¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Èµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Î´óÍ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÌòÎ©¤ÄÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄù·ë¼°³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë11»þ¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ
¾ì½ê¡§ÂçºåÉÜ¸ø´Û Âç¥µ¥í¥ó¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°2ÃúÌÜ1¡Ý46¡Ë
½ÐÀÊ¼Ô¡§
¡ÊÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë
³ØÄ¹ ±öÅÄË®À®
³ØÄ¹´ë²è¼¼Ä¹ ¿·ÀîÂóÌé
Âç³Ø»öÌ³¶ÉÄ¹ »ûÀ¾Àµ¸÷
¡Ê¹©³Ø·ÏÂç³Ø¿Ê³ØÀì²ÊÀßÃÖ¹»¡Ë
ÂçºåÉÜÎ©ÍäÀî¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ À¾ÈøÅµÇ· »á
ÂçºåÉÜÎ©º£µÜ¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ º´Æ£À¿¼£ »á
ÂçºåÉÜÎ©°ñÌÚ¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ °æ¾åÄ¾¿Í »á
ÂçºåÉÜÎ©ÅìÂçºå¤ß¤é¤¤¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ ÃæÃ«ÎµÌé »á
ÂçºåÉÜÎ©ºæ¹©²Ê¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹ Åì½¨¹Ô »á
¡ÊÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¡Ë
¶µ°é¿¶¶½¼¼¹â¹»²þ³×²Ý ²ÝÄ¹ µÈÅÄ¾½»Ò »á
¶µ°é¿¶¶½¼¼¹â¹»²þ³×²Ý »²»ö ¾¾²¼¿®Ç· »á
¶µ°é¿¶¶½¼¼¹â¹»²þ³×²Ý »²»ö Ô¢ËÜÍ³°á »á
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹
https://www.osakac.ac.jp/news/2025/3487
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë
U R L¡§ https://www.osakac.ac.jp/
½êºßÃÏ¡§¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©572-8530¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
¡¡¡¡¡¡¡¡»ÍÛêÆí¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©575-0063¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»ÔÀ¶Âì1130-70
³Ø¡¡Éô¡§¹©³ØÉô¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¹©³ØÉô¡¢·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¢·ò¹¯¾ðÊó³ØÉô¡¢Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô
¢¨2027Ç¯4·î¤«¤é¹©³ØÉô´ðÁÃÍý¹©³Ø²Ê´Ä¶²½³ØÀì¹¶¤Ï±þÍÑ²½³ØÀì¹¶¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§5,624Ì¾¡Ê2026Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¡¿Í»öÌ³¶É¹ÊóÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
TEL¡§072-824-3325
FAX¡§072-824-1141
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osakac.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/