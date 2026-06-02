一般社団法人サステナブルマップ（本社：神奈川県川崎市麻生区、代表理事：今井雄也）は、令和8年度 麻生区市民提案型協働事業として、教育版マインクラフトと国土交通省の3D都市データ「PLATEAU（プラトー）」を使い、子どもたちが自分たちの街・新百合ヶ丘の“未来のまちづくり”に挑む体験プログラム「Builders（ビルダーズ）」の2026年度参加者を募集しています。 あわせて、親子で麻生区・川崎の自然と地域を巡る探究プログラム「Explorers（エクスプローラーズ）」も募集を開始。 両プログラムの無料体験会・説明会を2026年6月13日（土）・20日（土）に麻生区役所およびオンラインで開催します。 申込締切は6月21日（日）。

■ 教育版マインクラフト×3D都市データで、“本物の新百合ヶ丘”をつくる

「Builders」は、実在する新百合ヶ丘の街を、国土交通省の3D都市モデル「PLATEAU」のデータを基に教育版マインクラフト上に再現し、子どもたち自身が“未来の街”をデザインするプログラムです。子どもが“主人公”となり、現状分析から未来都市の設計までをチームで進めます。テーマはチームで自由に設定し、防災・環境・コミュニティなど、自分たちの関心から街の課題と解決策を考えます。本事業は麻生区市民提案型協働事業として採択されており、運営する一般社団法人サステナブルマップは「かわさきSDGs大賞2024（地域社会部門 優秀賞）」を受賞しています。 ※本プログラムはMinecraftの公式イベントではありません。 Mojangおよびマイクロソフトから承認を受けておらず、それとの関連性もありません。

■ Builders 2026年度 募集概要

・期間：2026年7月～2027年2月（全15回＋自主開催） ・対象：麻生区在住・在学の小学3年生～中学3年生 ・費用：30,000円（税込・教材費含む）／教育版マインクラフトのアカウント料は別途 約6,600円（税込） ・定員：最大40名 ・会場：麻生区役所／オンライン 他 ・時間帯：土曜午後 13:00～15:00（イベント除く）を基本 ・内容：新百合ヶ丘の現状分析・未来都市設計／チームで自由にテーマを設定

■ あわせて募集：親子で麻生区・川崎を探検する1年「Explorers」

「Explorers」は、これまで当団体が「SDGs推進隊」として親子で続けてきた地域・環境の探究活動を、2026年度より再構築して本格始動するプログラムです。「800年の柿の木、3つの里山、200の公園、地下トンネル、市場、マルシェ…教科書には載らない麻生区・川崎の魅力を、親子で探しに行く」をコンセプトに、全10回の体験を通じて子どもには“ふるさと”を、保護者には肩書きのない“まちの仲間”との出会いを届けます。 ・期間：2026年7月～2027年3月（全10回＋オンラインオリエンテーション） ・対象：小学1年生～6年生＋保護者（参加者に小学生がいれば未就学児も参加可）／麻生区ならびに近隣市区在住の方 ・年会費：15,000円／1家族（兄弟姉妹・保護者複数でも追加料金なし） ・定員：30家族程度（先着順） ・時間帯：土曜午前 9:30～12:00（イベント除く）を基本 ・内容：調整池トンネルツアー／巡視艇乗船／海洋教育／北部市場ツアー／焼き芋／アロマ製品づくり 等 ※特別回は別途実費（流しそうめん 1,000円/家族、海洋教育ツアー 日帰り約7,000円・宿泊約10,000円、アロマ製品づくり 約1,000～1,500円/人）。募集時点での想定価格です。 ※天候状況等により内容は変更となる場合があります。

■ まずは無料の体験会・説明会へ

・日程：2026年6月13日（土）・6月20日（土） ・時間：Builders 体験会・説明会 10:00～10:50／Explorers 説明会 11:15～11:50 ・会場：麻生区役所 または オンライン（ハイブリッド） ・参加費：無料／定員：各回50名 ・申込：事前申込制（公式LINE または 募集ページ）

■ 申込・お問い合わせ

・申込締切：2026年6月21日（日）23:59 ・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@250oveqc ・募集ページ：https://sustainablemap.org/mirai-labo/ ・お問い合わせ：一般社団法人サステナブルマップ TEL：044-400-1900／Mail：info@sustainablemap.org ［団体概要］ ・団体名：一般社団法人サステナブルマップ ・所在地：神奈川県川崎市麻生区上麻生5-36-21ハイツベルツリー101 ・代表者：代表理事 今井雄也 ・設立：2022年4月（市民団体としての活動は2020年9月開始） ・事業内容：SDGs推進・地域づくり、子ども向け教育プログラム（SML：SUSTAINABLE MIRAI LABO）、サステナブルマルシェ 等 ・URL：https://sustainablemap.org/