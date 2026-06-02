一般社団法人ニセコプロモーションボード(北海道虻田郡倶知安町)は、2026年のグリーンシーズン本格到来にあわせ、夏のニセコエリアの魅力を発信する特設ページを日本語版・英語版で公開いたしました。





東京から早朝便で新千歳空港に降り立ち、レンタカーで北海道を走る。倶知安町に着く頃には、前日までの蒸し暑さが嘘のように消え、北国特有の澄んだ空気と、長く伸びた清々しい光に包まれます。夏のニセコは、数時間前まで居た都市とはまったく別の景色が広がっています。





ニセコプロモーションボードは、年間の半分を占めながら海外旅行者にはまだ十分に知られていない緑の稜線、冷たい湧水、長い北国の日差しに包まれた火山性の高原盆地が魅力的な夏のニセコを、東京をはじめとする日本の大都市圏、シンガポール、香港など各地のお客様にご紹介する特設ページを公開いたしました。都市の8月の猛暑とは対照的な、涼やかなもう一つの夏の選択肢としてご提案いたします。









【夏のニセコ 特設ページ】

日本語版： https://www.nisekotourism.com/ja/discover/summer

英語版 ： https://www.nisekotourism.com/discover/summer





牧草ロールと羊蹄山を独り占め









【涼やかな気候 数字で見るニセコの夏】

倶知安町、ニセコ町、蘭越町の3町からなるニセコエリアは、夏の平均気温が18.9℃。(気象庁データ 1991～2020年7～9月)7月の日中最高気温24.4℃、最低気温は16.1℃、最も暑い8月の最高気温も25.4℃にとどまります。30℃を超える日は10日前後で、参考までに東京の夏の最低気温は、ニセコの最高気温とほぼ同じ水準です。





北海道に梅雨はありません。7月には日の出が午前4時台、日没が19時過ぎとなり、約15時間にわたる長い日照時間が確保されます。エリアのシンボルである羊蹄山は、「蝦夷富士」と呼ばれる標高1,898メートルの成層火山で、日本百名山にも数えられています。標高1,700メートル以上の高山帯では、7月から8月にかけて80～100種類もの高山植物が花を咲かせます。





雲海の上で迎える朝｜ニセコアンヌプリトレッキング





【明るく長い一日を、贅沢に使う】

15時間の日照時間は、旅の過ごし方そのものを変えます。時計と睨めっこしながらアクティビティをこなす慌ただしい一日ではなく、朝・昼・夕暮れがそれぞれ独自の表情を持つ、ゆったりとした一日。コンパクトなエリアだからこそ、移動時間にほとんど縛られることなく、性格の異なる複数の体験を一日に組み込むことができます。





一つの拠点に滞在しながら、以下のアクティビティへ快適にアクセス可能です。





■ゴルフ

本格的な3コースを擁し、いずれも午前中にラウンドを終えてランチへ向かうことが可能です。HANAZONOゴルフコースはほぼ全ホールから羊蹄山を望み、ニセコビレッジゴルフコースは落ち着いたリゾートの趣を、アーノルド・パーマー氏設計のニセコゴルフコースは白樺と松の林を縫う戦略性の高いレイアウトを楽しめます。





■リバーアクティビティ

尻別川とその支流では、経験豊富なパドラーから3歳のお子様連れのご家族まで、それぞれに合ったラフティングやカヌー体験をお楽しみいただけます。





■ロードサイクリング

遠くに火山を望む農地の間を縫う、舗装された交通量の少ないサイクリングルートが整備されています。ロードバイクはもちろん、景色をゆったり堪能したい方にはe-バイクも好評です。





■マウンテンバイク

NAMBA MTBコースでは、スイスのトレイルビルダーと地元コミュニティの長年にわたる協働により造成された、13～16kmのペダルアクセス可能なシングルトラックを無料でご利用いただけます。





これほど多彩な体験がコンパクトな範囲に凝縮され、なおかつ北国の長い日差しの中で慌てずに味わえる、そんな環境を持つ地域は、日本国内でも稀有な存在です。





羊蹄山を望む雄大なゴルフコース

森を駆け抜けるマウンテンバイク









【食卓を彩る、北海道の恵み】

ニセコエリアは、北海道有数の農業地帯のただ中に位置しています。火山性の肥沃な土壌、豊かな雪解け水、そして川を育む地下水脈が、じゃがいも、アスパラガス、スイートコーン、トマト、メロンといった夏野菜を育み、収穫から数時間で地元のレストランへと届けられます。沿岸の海産物や牧場の乳製品も加わり、ニセコならではの新鮮さと季節感に溢れる食文化を形作っています。





7月になると、白や紫のじゃがいもの花が一面に咲き誇ります。裏道沿いの直売所で畑の温もりが残るトマトや朝に収穫されたばかりのとうもろこしを焼いて味わう、こうした素朴な体験こそが、ニセコの夏の控えめな贅沢です。









【三世代で過ごす、ニセコの夏休み】

ゆったりとしたニセコの夏は、祖父母・父母・お子様が一つ屋根の下で過ごす旅にも最適です。日中の気温が30℃を超えることが少ないため、ご年配の方も暑さで外出を控える必要がなく、小さなお子様も夜はぐっすり眠ることができます。宿泊施設からアクティビティ拠点までの移動も短時間で済み、長距離の移動を心配しながらスケジュールを組み立てる必要もありません。エリアで働くスタッフは日本語・英語をはじめ複数の言語に対応しており、愛犬も家族の一員として受け入れられています。





ニセコエリア全体で、年齢・体力・天候など様々な条件で楽しめるコンテンツが整っており、様々な趣味嗜好のニーズに応えることができます。





■サマーゴンドラ

緑のゲレンデ上空を遊覧するゴンドラ。年齢制限なし、ペット同乗可。羊蹄山とエリアを一望する眺望が舞台を整え、一つのキャビンに三世代が乗り込めます。





■尻別川のファミリーラフティング

穏やかな流れの区間では、3歳のお子様もご祖父母も同じボートに乗り、会話を交わしながらゆっくりと川を下ることができます。





■ツリートレッキング

お子様も参加可能な、木の上でのスリル体験。





■ニセコビレッジ PURE

エア遊具を中心とした屋外プレイエリアで、2歳のお子様からお楽しみいただけます。同伴される大人向けの日陰の座席も用意されています。





■英語サマーキャンプ

3歳以上のお子様が体験できる、すべて英語で行われるアウトドアキャンプ。海外のご家族にも、英語に触れさせたい日本のご家庭にもおすすめです。





■Galaxy of Kidsや収穫体験・料理体験

天候が崩れた日でも、屋根の下で一日中遊べる屋内プレイエリアや、野菜収穫から始まるピザ作り体験、北海道産ミルクからアイスクリームを作る体験など、楽しみは尽きません。





世代を超えた家族の誰もが、自分の休日を諦めることなく、共に楽しめる、それがニセコの夏の魅力です。





森のアドベンチャー｜親子で挑戦するツリートレッキング

空中散歩でニセコの大自然を一望｜サマーゴンドラ





【アクセス】

ニセコエリアへは、新千歳空港が玄関口となります。最も自由度の高い移動手段はレンタカーですが、鉄道をご利用の場合は倶知安駅がエリアの拠点となります。なお、冬季に運行されるリゾートバスは夏季には運行しておりませんので、ご注意ください。









【一般社団法人ニセコプロモーションボードについて】

2007年に設立されたニセコプロモーションボードは、会員制の非営利マーケティング組織として、ニセコエリア内外400以上の企業を代表しています。ニセコが通年型観光地として世界中の観光客に最高の体験を提供できるよう、長期的視点に立った観光地域づくりに取り組んでいます。





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