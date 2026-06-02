合同会社troneが開発した「trone（トローネ）」は、単なる椅子ではありません。

それは、身体を深く理解した二人の匠が、加齢による姿勢変化に悩む方々のためにゼロから設計した「身体から設計された椅子」です。 理学療法士による身体構造解析と、黄綬褒章・卓越技能賞を受賞した椅子張り職人による卓越した技術が融合。「背中で座る」という全く新しい概念を提示し、日経トレンディ（2026年6月号）をはじめとする各メディア掲載を経て反響を呼んでいます。 「座る」を見直すことは、人生の時間そのものを豊かにすること。新しい椅子選びのスタンダードが、今、注目を集めています。

なぜ、これまで「本当に合う椅子」がなかったのか？

加齢や姿勢の変化に伴い、椅子選びにおいて私たちはこれまで「機能性を重視した福祉用具」か、「意匠性を重んじた一般家具」のどちらかを選ばなければならないという側面がありました。 troneは、その「機能とデザイン」という二つの価値の間に、新しい架け橋をかけるために生まれました。 理学療法士・大渕哲也氏の「身体構造学」と、椅子張り職人・宮本茂紀氏の「工芸技術」。この二つのプロフェッショナルの出会いが、日常のインテリアに美しく馴染みながらも、身体を正しく支える「究極の座り心地」を実現しました。

「背中で座る」感覚が、日常の呼吸を変える

troneの試座体験で、多くの方が最初に驚くのは「呼吸のしやすさ」と「身体の軽さ」です。 身体を物理的に押し付けるのではなく、背中という広い面を預けることで筋肉の緊張が解かれ、本来の姿勢へと自然に導かれるからです。 椅子を変えることは、単なる家具の買い替えではありません。それは、活動量を上げ、日々の意欲を呼び覚ます「生活の基盤」を整えること。 私たちは、一人でも多くの方に、この「正しい座り心地」という名の誇りをお届けしています。

妥協なきものづくりが、親のプライドを支える

「機能的だからこそ、デザインを諦める必要はない」。 troneは全11色のラインナップに加え、完全オーダーメイドにも対応しています。 椅子の神様と称される日本初の家具モデラーでもある宮本茂紀氏が掲げる「椅子と共に老いる」という哲学。その想いが込められた一脚は、職人が手仕事で制作し、使い込むほどに身体になじみ、使う人の人生と家族の歴史を刻むパートナーとなるでしょう。 親や大切な人が、自分らしく、堂々と座り続けるために。私たちの椅子は、その尊厳を支え続けます。

代表者メッセージ：座る動作を「我慢」から「楽しみ」へ

食事の時間が楽しい、家族との会話が弾む、立ち上がりがスムーズ。 そんな「あたりまえの日常」を、troneは支え続けます。 私たちは一人ひとりの身体に真摯に向き合い、椅子を通じて「座ることを諦めない文化」を創造します。

商品概要

• 商品名： troneチェア（背中で座る椅子） • 価格：326,700円～（税込） ※ご予算や仕様に合わせて調整可能です。 • ラインナップ： trone Standard / Premium / Super Premium • 購入方法： ブランドサイトよりお問い合わせ・オーダー受付中 ※熟練職人が一脚ずつ製作する完全受注生産

会社概要

• 会社名： 合同会社trone • 代表者： 代表社員 清水貴之 • 所在地： 東京都新宿区北新宿4-11-13 せらび新宿1階 • ブランドサイト： https://www.tronejapan.com/

本件に関するお問い合わせ

合同会社trone 担当：代表社員 清水 貴之 Email：tronejapan@gmail.com TEL：050-7112-6007