株式会社阪神タイガース（本社：西宮市、社長：粟井一夫）と、阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場は、6月25日（木）の対東京ヤクルトスワローズ戦において、阪神甲子園球場で台湾を楽しめるイベント「台湾デー」を開催します。

8回目の開催となる今回は、台湾出身の阪神タイガースOB林威助氏をゲストにお招きし、イベントを盛り上げます。

また、台湾プロ野球チームのチアガールによるTigersGirlsとのダンスパフォーマンスの披露、甲子園歴史館特別スタジアムツアーも実施します。

更に、タイガーエア台湾と台湾観光庁によるオリジナルグッズがもらえるブースの出展や、球場内売店での台湾グルメの販売など、台湾を感じられる企画が盛りだくさんです。

この「台湾デー」は、2014年に映画「KANO」（※）が台湾でヒットしたことで、台湾から多くのお客さまが甲子園歴史館に来館されたことをきっかけに、多くの方々に台湾の魅力を伝えることを目的として、2016年から開催しています。

阪神甲子園球場では、これからもご来場のたびに新たな企画でおもてなしし、楽しく観戦いただけるよう積極的に取り組んでまいります。

イベントの詳細は次のとおりです。





※1931年の夏の甲子園に初出場し、準優勝した台湾代表嘉義農林（かぎのうりん）学校の実話を基に台湾で映画化され、大ヒット。その後、日本でも公開され話題となった映画です。





「台湾デー」イベント内容

1 林威助氏 イベントの概要

（1）ミズノスクエア（阪神甲子園球場1塁側外周）特設ステージでのトークショー

【実施時間】

16：40～17：00（予定）

※天候など諸般の事情により、予告なく変更、または中止となる場合があります。





（2）甲子園歴史館OB便への出演

【実施時間】

14：00～15：00(予定)

※ご参加には、当日の「タイガースコース（OB解説付き）」のご購入が必要です。

【内容】

・バックネット裏スタンドでトークショー

（トーク時間を通常のOB便より10分拡大して実施します。）

・バックネット裏スタンドで林威助氏と写真撮影

※通常のOB便のツアーコースとは異なり、スタンドでのトークショーと林威助氏との写真撮影会のみ実施します。また、定員は100名に増枠します（通常50名）。

※雨天によりグラウンド練習が行われない場合は、練習見学中の解説をスタンドでのトークショーに変更して実施します。

※内容は急遽変更となる場合があります。あしからずご了承ください。

【参加費】

おとな2,000円／高校生1,800円／こども1,400円（税込）

※参加費には甲子園歴史館の入館料（当日1回限り）が含まれます。

※こどもは4歳～中学生。3歳以下無料（保護者同伴必須）。

※各種割引の対象となります。

【購入方法】

チケットは6月2日（火）14：00からオンラインで事前購入が可能です。

https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00262&ac=1010

※購入は先着順で、定員に達し次第、受付を終了します。

※購入にはクレジットカード、PayPayのみご利用いただけます。

※当日空きがある場合、甲子園歴史館受付で販売します。





（3）甲子園歴史館での展示

甲子園歴史館では、台湾デーの開催に併せて、林威助氏にまつわる特別展示を行います。

【実施期間】6月23日（火）～7月26日（日）

【実施場所】甲子園歴史館 球場エリア内 メモリアルコレクション

【展示内容】林威助氏のバット・グローブ・ユニフォーム・ヘルメット（阪神タイガース在籍時）など





2 台湾プロ野球チアガール イベントの概要

台湾プロ野球6球団から1名ずつチアガールが来場し、台湾デーのゲストとしてイベントに出演します。

【参加メンバー】





（1）TigersGirlsとのダンスパフォーマンス

台湾プロ野球チームチアガールとTigersGirlsがコラボして、外周ステージでパフォーマンスを披露します。

【実施時間】16：15～16：35（予定）

【実施場所】ミズノスクエア（阪神甲子園球場1塁側外周）特設ステージ

※天候など諸般の事情により、予告なく変更、または中止となる場合があります。





（2）甲子園歴史館特別スタジアムツアー

甲子園歴史館で、台湾プロ野球チームチアガール6名と記念撮影ができる特別スタジアムツアーを開催します。

【実施時間】

・10：30～11：30（10：30便）

・11：00～12：00（11：00便）

・11：30～12：30（11：30便）

※参加メンバーは変更となる場合があります。

※各回定員50名。状況によって変更となる場合があります。

【特典】

甲子園歴史館チアガール特別スタジアムツアーご参加のお客さまには、甲子園歴史館限定のチアカードをプレゼントします。各便6名さまに、チアの直筆サイン入りのカードが当たります。

※種類はお選びいただけません。

※イベント内容は急遽変更となる場合があります。

【案内場所】

3塁ベンチ、インタビュースペース、内野スタンド

※チアガールの参加は内野スタンドでの記念撮影のみです。

※内容は急遽変更となる場合があります。

【参加費】

おとな2,000円／高校生1,800円／こども1,400円（税込）

※参加費には甲子園歴史館の入館料（当日1回限り）が含まれます。

※こどもは4歳～中学生。3歳以下無料（保護者同伴必須）。

※各種割引の対象となります。

【購入方法】

チケットは6月2日（火）14：00からオンラインで事前購入が可能です。

6月25日（木）スタジアム見学コースの10：30便、11：00便、11：30便のいずれかを選択し、ご購入ください。

https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00262&ac=1010

※購入は先着順です。

※購入にはクレジットカード、PayPayのみご利用いただけます。

※当日空きがある場合、甲子園歴史館受付で販売します。

※定員に達し次第、受付を終了します。





3 台湾観光庁・タイガーエア台湾によるブース出展

「台湾デー」のスポンサーであるタイガーエア台湾・台湾観光庁が、台湾の魅力を伝えるブースを出展します。

【実施時間】15：00～18：00（予定）

【実施場所】ミズノスクエア（阪神甲子園球場1塁側外周）

【実施内容】

（1）台湾観光庁

・台湾、無限の旅Wayへ！

あなただけの台湾旅を見つけよう！

投票者へオリジナル観光写真カードをプレゼント

・台湾観光パンフレットを配布

（2）タイガーエア台湾

・公式SNSをフォローし、台湾夜市にあるゲームに挑戦！

参加者へオリジナルグッズをプレゼント

《注意事項》

・実施時間や実施内容は急遽変更となる場合があります。

・雨天等による天候状況により、各イベントを中止する場合があります。





4 台湾グルメ

「台湾デー」当日に、球場内の一部店舗で台湾グルメを販売します。

対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で30名さまに「当選レシート」が発行されます。「当選レシート」を以下の店舗までお持ちいただくと、「台湾チアガールの直筆サイン入りチェキ（全6種）」をプレゼントします。

・内野・外野：「ライブレストランファイア」※ワゴン除く

・アルプス：「甲子園カレー」（3階）

※1枚のチェキに台湾チアガール1名のサインが入っています。

※チェキはランダムでプレゼントします（誰のサインが入っているかは選べません。）。

※引換えは台湾デー当日のみです。





＜対象商品＞





◆ 甲子園歴史館 営業のご案内

＜営業時間＞

10：00～18：00

※入館は閉館時間の30分前まで。

※催物の開催などにより変更する場合があります。

＜休館日＞ 月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

＜入館料＞ おとな900円、高校生700円、こども500円（税込）

＜場所＞ 甲子園プラス2階

◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





株式会社阪神タイガース https://hanshintigers.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/5c9e9290e77e9e3e4628ef78d8d2425a75dfee7c.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1