スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区天神、代表取締役：原 浩之助）は、飲食店・美容サロンをはじめとする実店舗事業者向け専門メディア「LINE集客の教科書 by Lキテ」において、LINE公式アカウントの運用代行会社を検討する事業者向けに、“LINE運用代行の選び方”特集を拡充いたしました。 本特集では、「自社で運用すべきか、代行会社に任せるべきか」「費用相場はどの程度か」「業種ごとにどのような代行会社を選ぶべきか」「契約前に確認すべき項目は何か」といった実務的な疑問に対し、年商別の判断軸、業務範囲別の費用レンジ、業種別の推奨タイプ、失敗事例、契約前チェックポイントを体系的に整理しています。記事はすべて無料で公開し、LINE公式アカウントを活用した集客・予約・リピート施策に取り組む店舗オーナーやマーケティング担当者の意思決定を支援します。

LINE運用代行を選ぶ段階でつまずく店舗を減らすために

「LINE集客の教科書 by Lキテ」は、飲食店・美容サロン・不動産・スクール事業者などに向けたLINE公式アカウント活用ノウハウの専門メディアです。開設時には、LINE公式アカウントの費用、構築代行、リッチメニュー、飲食店集客など、導入前後に必要となる基礎知識を中心に公開しました。 一方で、実際に店舗がLINE活用を進める段階では、知識を得るだけでは解決しない課題が生じます。特に「自社で運用を続けるべきか」「外部に任せる場合、どこまで依頼すべきか」「安い会社と高い会社の違いは何か」「契約後に成果が出ない場合、何を見直すべきか」といった、運用代行会社の選定・契約・改善に関する判断は、店舗オーナーにとって大きな負担になっています。 そこで今回、「LINE集客の教科書 by Lキテ」では、LINE運用代行を検討する事業者に向けて、業者選定に必要な判断材料をまとめた特集記事群を追加しました。単なる料金比較ではなく、業務範囲、KPI、担当体制、改善提案の有無、業種との相性まで含めて、契約前に確認すべき観点を実務目線で整理しています。

追加公開した主な記事テーマ

今回の特集では、LINE運用代行を比較検討する際に特に問い合わせが多いテーマを中心に、以下の記事を公開しています。 LINE運用代行の選び方 内製と代行のどちらを選ぶべきかを、年商・運用体制・業務範囲別に判断できるフローチャート形式で解説。 業種別おすすめLINE運用代行タイプ 店舗・EC・BtoB・医療など、業種ごとに重視すべき運用範囲、KPI、費用レンジを整理。 LINE運用代行で失敗する5パターン 業務範囲の曖昧さ、KPI未設定、担当交代、改善提案不足など、契約後に起こりやすい失敗要因を解説。 LINE運用代行の費用相場2026 月額費用のレンジと業務範囲の違いを整理し、価格だけで判断しないための比較ポイントを提示。 LINEステップ配信の作り方 飲食・美容・クリニック・小売など、業種別のステップ配信シナリオ設計を紹介。 LINEのブロック率を下げる設計術 配信頻度、セグメント、文面、タイミング、クーポン設計など、離脱を防ぐ運用改善策を解説。

代行会社選びで重要なのは「価格」ではなく「運用の中身」

LINE公式アカウントは、開設するだけで自動的に来店や予約が増えるものではありません。友だち獲得導線、初回メッセージ、リッチメニュー、ステップ配信、クーポン設計、配信頻度、効果測定、改善提案までを一貫して設計することで、はじめて集客・予約・リピートに結びつきます。 しかし、運用代行会社を比較する際には、月額費用や初期費用だけが注目されがちです。実際には、同じ「LINE運用代行」という名称でも、依頼できる範囲は会社によって大きく異なります。配信文の作成だけを行う会社もあれば、友だち獲得施策、リッチメニュー制作、ステップ配信、KPI設計、改善提案まで担う会社もあります。 本特集では、こうした違いを店舗オーナーが理解しやすいように、業務範囲別・業種別に整理しています。特に、初めて外部委託を検討する事業者や、すでに運用代行を依頼しているものの成果に不満がある事業者に向けて、契約前後に確認すべき実務的なチェックポイントを提供します。

Lキテ™との関係

「Lキテ™」は、飲食店・エステ・クリニックなどの実店舗を対象に、LINE公式アカウントの構築から日常運用・友だち獲得施策までを一括で支援するサービスです。店舗オーナーが本業に集中しながら、来店・予約・リピートにつながるLINE活用を進められるよう、実務に即した設計と運用を行っています。 「LINE集客の教科書 by Lキテ」では、Lキテ™の現場支援で蓄積した知見をもとに、LINE公式アカウントをこれから始める事業者、運用を見直したい事業者、代行会社を比較検討している事業者に向けて、実務で使えるノウハウを公開しています。 サービスLP：https://lp.spire.info/l-kite/ 他社乗り換え特化LP：https://lp.spire.info/l-kite2/ メディアURL：https://spire.info/line/

今後の展開

スパイアソリューション株式会社では、今後も「LINE集客の教科書 by Lキテ」を通じて、飲食店・美容サロン・自由診療クリニック・スクール・小売業など、業種ごとのLINE活用ノウハウを継続的に拡充してまいります。 今後は、業種別の成功パターン、リッチメニュー改善、ステップ配信テンプレート、ブロック率改善、予約導線の最適化、既存の代行会社からの乗り換え時に確認すべき項目など、店舗が実際に成果を出すための情報を、より具体的な形で発信していく予定です。

会社概要

会社名 ：スパイアソリューション株式会社 代表者 ：原 浩之助 所在地 ：福岡市中央区天神5丁目5番13号 天神あかしビル2F 設立 ：2019年4月3日 HP ：https://spire.info/ お問合せ：https://spire.info/contact/ 事業内容：①集める:アドマーケティング事業部 ②定着させる:リピートEC®事業部 ③深耕する:D2Cグロース/サブスク事業部 ④広げる:ソーシャルセリング事業部 ⑤社会へ還元する:サステナビリティ支援事業部