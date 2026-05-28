和歌山労働局の「令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業」を受託運営する株式会社キャリア・ブレスユー(本社：和歌山県和歌山市、代表取締役：東 正志)は、2026年8月1日(土)に、中高年層および就職氷河期世代を対象とした「中高年リスキリング・これからも必要とされる働き方を手にいれる」セミナーを、対面とオンライン(Zoom)のハイブリッド形式で開催いたします。

近年、急速なDX(デジタルトランスフォーメーション)や市場環境の変化に伴い、職業能力の再開発・再教育を指す「リスキリング(Reskilling)」への注目が急激に高まっています。本セミナーでは、日本初のリスキリング特化型非営利団体の代表理事であり、自らも40代で3度の離職と100社以上の不採用を経験したのちにキャリアを立て直した実績を持つ後藤 宗明 氏を講師に迎えます。中高年層が市場で働き続けるために必要な実践的な内容をお伝えします。

後半のパネルディスカッションでは、「就職氷河期世代・中高年に求められる『ポータブルスキル』『リスキリング』」をテーマに、専門家らが今後の働き方について熱く議論を交わします。





セミナーチラシ





■ 開催概要

日時 ： 2026年8月1日(土) 13：30～15：30 (受付 13：00～)

スケジュール： 13：30～15：00 ／ セミナー

15：00～15：30 ／ パネルディスカッション

対象 ： 和歌山県内の就職氷河期世代を含む概ね35歳以上59歳以下の方

参加費 ： 無料

開催方法 ： 対面、およびオンライン(Zoom)のハイブリッド開催

会場(対面) ： Wajima本町ビル6階(和歌山県和歌山市本町1-22)

定員 ： 対面：30名

(先着順。定員に達した場合はオンラインでのご案内となります)

オンライン ： 定員なし

申込締切 ： 2026年7月28日(火)

申込方法 ： チラシ等に記載の二次元コード

(申込フォーム)よりお申し込みください。

アーカイブ配信について： 当日ご参加いただけない方のために、専用ホームページにてアーカイブ動画をご用意いたします(要申込)。

主催： 和歌山労働局(令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業)





参加申し込みフォームの二次元コード





■ プログラム詳細

【第1部】セミナー

テーマ： 「中高年リスキリング・これからも必要とされる働き方を手にいれる」

講師 ： 後藤 宗明 氏(一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事)





【第2部】パネルディスカッション

テーマ ： 「就職氷河期世代・中高年に求められる『ポータブルスキル』『リスキリング』」

パネリスト ： 後藤 宗明 氏(一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事)

古今堂 靖 氏(一般社団法人日本リスキリングキャリアコンサルタント協議会 代表理事)

モデレーター： 東 正志 氏(株式会社キャリア・プレスユー 代表取締役／1級キャリアコンサルティング技能士)









■ 講師・パネリスト プロフィール

後藤 宗明(ごとう むねあき)氏 一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事富士銀行(現みずほ銀行)を経て、ニューヨークにてグローバル人材育成のスタートアップを起業。帰国後は外資フィンテック日本法人代表、アクセンチュア(人事領域のDX・採用戦略従事)、AIスタートアップのシリコンバレー拠点立上げなどを歴任。2021年に日本初のリスキリングに特化した非営利団体を設立し、政府・自治体・企業のリスキリング推進を支援。著書に『中高年リスキリング-これからも必要とされる働き方を手にいれる』などがある。