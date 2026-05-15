ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、「MyDearDarlin′ 公式サイト」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「アップダンス・エンターテインメント株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：大島 庸介）」が運営する女性アイドルグループ「MyDearDarlin’」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

サイト概要

2020年1月26日に人気アイドルグループ『FES☆TIVE』の姉妹ユニットとして誕生し、王道の枠組みに収まらないエモーショナルなライブパフォーマンスで注目を集めてきたアイドルグループ『MyDearDarlin’（マイディアダーリン）』の公式サイトとオフィシャルファンクラブがスタート！

本サイトでは、MyDearDarlin’に関する最新情報やファンクラブ先行チケット販売、限定ギャラリー、ブログなど、盛りだくさんのコンテンツを発信して参ります。

●サイト名：MyDearDarlin' 公式サイト

●URL：https://mydeardarlin.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●MyDearDarlin'プラン：月額550円

●推しメンプラン：月額2,750円

※推しメンプランは、MyDearDarlin'プランの特典を内包しています。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.デジタル会員証

ファンクラブにご入会いただいた方に、会員番号とともにオリジナルデザインのデジタル会員証を発行いたします。

２.FC先行チケット販売

イベントなどのチケットをFC会員先行で購入できます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

３.FC限定イベント

不定期開催にてFC会員限定のイベントを開催予定です。

イベントごとに購入可能な対象プランが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

４.マイディアギャラリー

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

５.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日にメンバー全員からの記念メッセージをお届けいたします。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

６.グッズ販売購入権利

グッズの先行販売や限定販売を実施予定です。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

７.チェキ撮影券

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券を毎月1枚付与いたします。

加入いただいたプランのメンバーとのツーショットチェキ（メッセージ付き）撮影を行えます。

※初回登録月以降のデジタル特典券発行タイミングはプラン月額費用の決済が確定、引き落としになった時点となります。お客様のご登録タイミングにより異なりますのでご注意ください。

※有効期限は付与から3ヶ月です。

※INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

８.メンバーブログ

加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

９.限定コンテンツ販売

会員限定で購入できるここだけの特別な画像や動画を販売します。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

１０.推しメン設定

メンバーからひとり推しのメンバーを選んでご登録いただけます。

推し歴が長いほどランク称号が上がっていくカードをマイページでご確認いただけます。

※推し歴は、加入後にマイページ＞推しメン設定でご登録いただいてからのカウントになります。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

◆MyDearDarlin’からのメッセージ◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/263_1_7ef42731753de7a8594e0d3d025c65ba.jpg?v=202605160951 ]

東條ゆりあ

このファンクラブをきっかけにもっと東條ゆりあというアイドルのキャラクターを知ってほしいです(ハート)

もっともっと好きにさせちゃうよーーー！！

美怜寿莉亜

もっと仲良くなれるチャンスが増えて嬉しい(ハート)

一緒にもーっとマイディアのことも､じゅのことも好きになっちゃおうね(ハート)

濱田菜々

初めてのファンクラブ嬉しいです(ハート)

マイディアのこと好きなみんなともっともっと仲良くなれますように！

広山楓

なんとマイディアちゃんのファンクラブがスタートします！！

これで「マイディアのファンクラブ入ってんだよね！」の顔つきができますね！

ファンクラブを通してより深く私たちのことを知ってもらえたら嬉しいなー！

双葉ふあ

MyDearDariln'のファンクラブがついにできました(ハート)いつも応援してくれてるみんなに、もっと近くで、もっと特別な形で私達のことを感じてほしいってずっと思ってたからすごく嬉しいです！

ここでしか見れない私たちだったり、今よりもっと近くで感じられる場所にできたらいいなって思ってます！みんなの日常の中に、少しでもマイディアが当たり前にいる存在になれたら嬉しい！一緒に特別な時間、たくさん作ろうね！

花守笑奈

この度、ファンクラブが開設されましたー！きっとここでしかみれない写真とか動画とか、、？色々みんなにえみなの秘密、発信できると思います！！えみなのこと好きな人は絶対だよ～！楽しみにしててください(ハート)

宮田れおな

初めてのファンクラブ！見つけてくれて、選んでくれてありがとう！宮田のことたくさん知って好きになってね！これからもっと近くで思い出増やそうねー！

●X：https://x.com/MyDear_official

●Instagram：https://www.instagram.com/mydeardarlin.official/

●YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCq04KKGM8uO4KcQrR_PDrig

●TikTok：https://www.tiktok.com/@mydeardarlin__official

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/