オプト、「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」にて「Best LINEミニアプリ Award」を受賞

株式会社デジタルホールディングス

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※1）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛、以下 LINEヤフー）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025 H2（以下 本アワード）」において、「Best LINEミニアプリ Award（以下 本アワード）」を受賞いたしました。なお、本アワードにおいて、同賞を受賞したのは当社が唯一となります。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、LINEヤフーがマーケティングソリューションの導入および支援など、各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されるアワードです。

■「Best LINEミニアプリ Award」について

このたび、オプトが受賞した「Best LINEミニアプリ Award」は、LINEミニアプリを活用し、顧客の持続的な事業成長を支え、ユーザー体験を向上する先進的な取り組みを実践したパートナーに贈られる賞です。なお、本アワードにおいて、同賞を受賞したのは当社が唯一となります。

■オプトが「Best LINEミニアプリ Award」を受賞した背景

オプトはこれまで、ユーザーの日常にシームレスに溶け込む「LINEミニアプリの特性」を最大限に活かし、顧客企業の持続的な事業成長とユーザー体験の向上を追求してまいりました。その実現に向け、企業とエンドユーザーを深く結びつけるコミュニケーションを設計し、顧客体験（CX）開発支援サービス「DIGGIN’ CX(R)」（※2）やAIなどの最新技術を用いて実装に落とし込むことで、多角的なマーケティング支援を行っております。

なかでも今回の受賞対象となったLINEミニアプリ開発支援においては、オプトが持つ開発の知見とUXデザイン力を掛け合わせることで、幅広い層のお客さまが日常的に利用しやすい、快適な顧客体験（CX）を実現しました。このように、エンドユーザーに寄り添った課題解決のアプローチに加え、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアント企業の課題解決や事業成長に大きく貢献したことが高く評価され、受賞にいたりました。

オプトはこれからも、顧客体験（CX）向上を起点としたマーケティング支援を通じて、企業の事業成長を先導してまいります。

※1 LTVM：（Life Time Value Marketing）

LTV（顧客生涯価値：Life Time Value）は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指していました。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にあります。

しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM（Life Time Value Marketing）と名付けました。

※2 オプト、顧客のLTV最大化に向けたCX開発を支援する「DIGGIN’ CX(R)」を正式提供開始

参考リリース：https://www.opt.ne.jp/news/11070/

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月：2015年4月1日

資本金：1億円 （2025年12月末現在）

代表者名：代表取締役社長 金澤 大輔

本社所在地：東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容：マーケティング事業

URL：https://www.opt.ne.jp