¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
MDV¡¢¡Ö²þÄêQA¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÎÌµÎÁÄó¶¡³«»ÏËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤«¤éÀ¸À®AI¤¬Â¨ºÂ¤Ë²óÅú¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Îµ¿Ìä¤ò24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ò¾Ã¤Ø
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤ª¤±¤ëÉÂ±¡¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Î¤ß¤ò»²¾È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¤Ç²óÅú¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¡Ö²þÄêQA¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ð±Ä¡¦±¿ÍÑ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²þÄê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯½Ð¤¹¤ë¡Ö¸ÄÊÌ²þÄê¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ä¡Öµ¿µÁ²ò¼á¡×¡¢¡Ö»ÜÀß´ð½à¡×¤ä¡Ö»»ÄêÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤òÀººº¤·¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë»öÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤³¤ì¤é¾ðÊó¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Î¸úÎ¨²½¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§
£±¡¥Å°Äì¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸À®AI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ëÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢²óÅúÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥º¬µò»ñÎÁ¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½
¡¡
Á´¤Æ¤Î²óÅú¤ËÀ¸À®AI¤¬»²¾È¤·¤¿»ñÎÁ¤Ø¤ÎÄ¾¥ê¥ó¥¯¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Î²óÅú¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ì¼¡»ñÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¥24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂ¨»þ²óÅú
»öÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÆüÃæ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦Äó¶¡´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç
¡¦ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¦ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊý¡§²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤¹Åö¼Ò¥æ¡¼¥¶ÉÂ±¡¤µ¤Þ
¡¡ ¡¡ÖMDV Act¡× Asset ¤ª¤è¤Ó ¡ÖMDV Act¡× ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò
¡¡¡¡ ¤´·ÀÌóÃæ¤ÎÉÂ±¡¤µ¤Þ
¡¡¢¡ÖMDV analyzer¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMDV Act¡× ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò
¡¡¡¡¤´·ÀÌóÃæ¤ÎÉÂ±¡¤µ¤Þ
¢¨¼ÁÌä²ó¿ô¤Ï1»ÜÀß¤¢¤¿¤ê·î100²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÁÌä»ö¹à¤ÏAI¤Î³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼¡¡·¯ÄÍ¡¢ÀÖ±©¡¢µâÅÄ¡¡
ÅÅÏÃ¡§03-5283-6911
¥á¡¼¥ë¡§pr@mdv.co.jp
¢£ÇØ·Ê
¢£ÆÃÄ§
£±¡¥Å°Äì¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸À®AI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ëÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢²óÅúÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥º¬µò»ñÎÁ¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½
¡¡
Á´¤Æ¤Î²óÅú¤ËÀ¸À®AI¤¬»²¾È¤·¤¿»ñÎÁ¤Ø¤ÎÄ¾¥ê¥ó¥¯¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Î²óÅú¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ì¼¡»ñÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¥24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂ¨»þ²óÅú
»öÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÆüÃæ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦Äó¶¡´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç
¡¦ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¦ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊý¡§²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤¹Åö¼Ò¥æ¡¼¥¶ÉÂ±¡¤µ¤Þ
¡¡ ¡¡ÖMDV Act¡× Asset ¤ª¤è¤Ó ¡ÖMDV Act¡× ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò
¡¡¡¡ ¤´·ÀÌóÃæ¤ÎÉÂ±¡¤µ¤Þ
¡¡¢¡ÖMDV analyzer¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMDV Act¡× ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò
¡¡¡¡¤´·ÀÌóÃæ¤ÎÉÂ±¡¤µ¤Þ
¢¨¼ÁÌä²ó¿ô¤Ï1»ÜÀß¤¢¤¿¤ê·î100²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÁÌä»ö¹à¤ÏAI¤Î³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼¡¡·¯ÄÍ¡¢ÀÖ±©¡¢µâÅÄ¡¡
ÅÅÏÃ¡§03-5283-6911
¥á¡¼¥ë¡§pr@mdv.co.jp