【5/21（木）開催】【AIO×コンテンツ】引用されるのは「結論」ではない？AIが好む「根拠データ」の作り方

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「【AIO×コンテンツ】引用されるのは「結論」ではない？AIが好む「根拠データ」の作り方」を、2026年5月21日（木）の日程で開催いたします。

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260521/

・AIOの影響で流入が減少し、コンテンツ制作にあきらめを感じている担当者

・AIO対策を強化したいが、具体的な打ち手が見えていない方

・AIOに引用されるコンテンツを作りたいが、どんな情報を追加すればいいのかわからない担当者

・自社データを活用したコンテンツ戦略に取り組みたい担当者

・競合他社ばかりがAIOに引用され、焦りを感じているマーケティング担当者

・ホワイトペーパーなどの既存資産を有効活用できていないコンテンツ担当者

セミナー内容紹介

AI Overviews（AIO）に引用されるコンテンツには、ある“共通点”があります。

それは「わかりやすい結論」ではなく、“疑われない根拠”を持っていることです。どれだけ綺麗にまとめられた記事でも、裏付けとなるデータや一次情報がなければ、AIはその情報を拾いません。

本ウェビナーでは、実際のAIOの挙動をもとに、「なぜ結論だけでは引用されないのか」を分解し、AIが優先的に参照する“根拠データ”の作り方を具体的に解説します。

さらに、ホワイトペーパーを起点とした情報設計や、図解・数値を組み込んだコンテンツの作り方など、再現性のある手法まで踏み込みます。

「SEOはやっているのに、AIには無視される」--そんな状態から抜け出すヒントをお持ち帰りいただけます。表面的なテクニックではなく、“選ばれる構造”を知りたい方におすすめです。

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「LLMO無料相談」 ⇒LLMO対策に関するお悩みを解決させて頂く相談会に無料でご招待させて頂きます。 下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております。

・AI対策に悩んでいる ・今以上に流入数を増加させたいが、方法が分からない ・流入数は確保できているが、CVにつながらない

※「LLMO無料診断」に関してですが、 同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

井上 陽平

開催日

2026年5月21日(木)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・AIOとは

・AIOの情報引用ロジック

・AIOに引用されるコンテンツ設計

登壇者

株式会社ipe コンテンツグループ 井上 陽平

早稲田大学文化構想学部卒。在学時は文化史や文学、メディア論を研究する。

ipeに入社後は、医療や法律、金融などのYMYL領域を中心に、コンテンツ制作支援を行う。

月間検索回数100,000を超えるビッグワードでの上位化実績が多数ある。

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで300社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871