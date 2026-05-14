服の構造からトレンドの変遷まで、圧倒的アーカイブでファッションの仕組みを徹底解剖！決定版『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』5/15発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（本社：東京都千代田区）は、文化学園大学教授・高村是州氏による新刊『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』を、2026年5月15日（金）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。 オシャレが好きな方から、ファッションを仕事にしたい方、イラストやデザインのクリエイションに携わるすべての方に向けた、これまでにないビジュアルファッション事典です。

「コミック」「会話形式の解説」「ビジュアル図鑑」の3つのアプローチで構成。初心者でも、深くファッションの仕組みを学べる工夫が満載です。

「オシャレ」は理論で説明できる？

ファッションの仕組みを徹底解剖！

「はやり」はどうして生まれるのか？

コーディネートとスタイリングの違いは？

きれいめとカジュアルの違いとは？

本書は、そうしたファッションにまつわる素朴な疑問や基本的な知識から、流行（モード）をつくるアパレル業界の仕組み、ハイブランドとリアルクローズの関係性まで、あらゆる角度からファッションをひも解きます。「すべてのファッションは4つに分類される」など、学問的な視点からのアプローチも魅力です。

複雑なファッションの変遷も、「コンサバティブ」「ロック」「フォークロア」「カジュアル」の4つの基本スタイルに分類するなど体系化。キャラクター同士の掛け合いを通して、初心者でも楽しく学べる構成になっています。

■本書の3つの特徴

1. 言葉ではわかりにくいディテールも「すべてイラスト」で一目瞭然！

ファッションを理解する上で不可欠なトップスやボトムス、靴といったアイテムの分類はもちろん、袖や襟などの衣服のパーツ、さらにはツイードなどのテキスタイル（素材・柄）に至るまで、すべてを緻密なイラストで網羅しています。

言葉では説明しづらい襟（ラペル）や袖（スリーブ）の形も、豊富なイラストで徹底図解。服飾学生やクリエイターのための資料としても役立つ実践的な内容です。

2. スタイルのルーツから現代のトレンドまで、歴史的背景とともに解説

先史時代から現代に至るまでのファッションの変遷をスタイルごとに詳細に紹介。

なぜそのスタイルが生まれたのか、キーとなるアイテムは何かを歴史的・社会的背景やカルチャーと結びつけて解説します。また、日本のトレンドの歴史も細かく網羅しており、現代のファッションについては、スタイルを代表するブランドのアイテムをモデル名・商品名とともに細部までこだわりぬいて再現しています。

時代を象徴するスタイルを当時のカルチャーや歴史的背景とともに解説。単なる服の紹介にとどまらず「なぜその服が流行したのか」が深く理解できます。過去の歴史だけでなく、K-POPアイドルの衣装から着想を得たトレンドや最新の「ジェンダーレス」スタイルなど、2020年代の最前線まで詳細に分析・網羅しています。

3. クリエイター必見！実践的な「ファッションデザインテクニック」も収録

第6章では、デザインを発想するための実践的なテクニックを紹介。パーツに分ける、解体・再構築する、モチーフから発想するといった手法に加え、PhotoshopやChatGPT、Midjourneyといった「生成AI」を活用した最新のデザイン手法まで解説しており、クリエイションに携わる方にとって非常に実用的な内容となっています。

■本書の目次

Chapter 1 ファッションアイテムを知ろう

Chapter 2 ファッションの変遷を知ろう

Chapter 3 ファッションのリバイバルを知ろう

Chapter 4 ファッションのこれからを知ろう

Chapter 5 ファッションのディテールを知ろう

Chapter 6 ファッションをデザインしてみよう

■著者プロフィール

高村 是州（たかむら ぜしゅう）

ファッションイラストレーター、ファッションスタイル評論家。文化学園大学 教授（大学院アドバンストファッションデザイン専修、服装学部ファッションクリエイション学科）。長年に渡ってファッションを研究し教鞭をとってきた中で培われたすべてを本書に詰め込んでいます。 著書に『ザ・ストリートスタイル』『ファッションスタイル・クロニクル』『ファッションデザインテクニック』（以上グラフィック社）、『ファッション・ライフのはじめ方』（岩波書店）など多数。

■書誌情報

書名：アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典

著者：高村是州

定価：3080円（税込）

判型・ページ数：A5判・276ページ

ISBN：978-4-537-22341-5

発売日：2026年5月15日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10152335.html

■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223413/(https://www.amazon.co.jp/dp/4537223413)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18564661/

■日本文芸社の好評関連書

『究極のブランド100+5』

干場義雅 著 https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b487792.html

『どんな服でも似合う人になる着こなしの法則』

森川和則 著 https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b508784.html

『はじめてのオートクチュール刺繡』

YukariIwashita 制作協力 apollon 監修 https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b505838.html

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：79名（2026年4月1日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp