UNERI代表の河合が、山梨県「新事業チャレンジアドバイザー」に就任

株式会社UNERI

社会課題解決型スタートアップのエコシステム構築を行う株式会社UNERI（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：河合 将樹、以下「UNERI」）は、代表の河合将樹が山梨県の「新事業チャレンジアドバイザー」に就任したことをお知らせいたします。

山梨県が推進する新事業創出支援において、スタートアップ支援およびインパクト投資の専門家として、県内のスタートアップやチャレンジャーの支援に寄与してまいります。

■ 「新事業チャレンジアドバイザー」就任の背景

山梨県では現在、リニア中央新幹線の開業を見据え、県内外の多様なプレーヤーと連携した新事業の創出や、実証実験のサポートに注力しています。その一環として、県内だけでは補いきれない高度な知見やネットワークを取り入れるため、各分野の第一線で活躍する専門家を「新事業チャレンジアドバイザー」として委嘱しています。

この度、河合が持つ「インパクト投資の知見」および「行政・民間を巻き込んだエコシステム構築」の実績が評価され、本アドバイザーに選出されました。

詳細は下記リンク先からご覧下さい。

詳細を見る :https://www.pref.yamanashi.jp/challenge-s/shinnjigyou-challenge-adviser.html

■ 主な活動内容

アドバイザーとして、以下の活動を通じて山梨県の挑戦者をサポートします。

戦略的助言： 山梨県の新事業支援施策に対する専門的視点からのフィードバック。

現場伴走： 実証実験サポート事業等の採択企業に対するメンタリングや事業立案へのアドバイス。

ネットワーク連携： 県内プレーヤーと県外の投資家・起業家コミュニティとの橋渡し。

■ 株式会社UNERI 代表取締役CEO 河合 将樹 のコメント

「この度、山梨県の新事業チャレンジアドバイザーに就任させていただくことになり、大変光栄です。弊社ではこれまで『全ての起業家が自分の道を歩める社会の実現。』を目的に、特に優先順位が高い社会課題解決型スタートアップを中心に添えてきました。 山梨県には、豊かな地域資源と、それらを活かして新たな価値を生み出そうとする熱意あるプレーヤーが多く集まっています。特に『TRY!YAMANASHI!(https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support.html)』による実証実験・社会実装の機会の提供や、多様なプレーヤー同士の接続・共創の促進、さらに『YAMANASHI Impact Challenge(https://www.pref.yamanashi.jp/biz-brand/socialinnovator.html)』による社会課題に向きあう挑戦者の育成が一体となって進められており、現場機起点で新たな価値を生み出す環境が着実に生まれています。また、こうした挑戦を後押しするために、県がスタートアップに直接出資する取組（=『資金調達サポート事業(https://www.pref.yamanashi.jp/startup/sogyo/r7sikintyoutatu.html)』）など、多面的な支援を展開されており、新たな挑戦を実現しやすい自治体であると感じています。今後は、私や弊社が持つ国内外インパクト投資家との信頼関係や知見、官民共創のノウハウを活かし、山梨から持続可能な未来を切り拓く事業が生まれるよう、微力ではありますが現場に寄り添った助言や支援等を行ってまいります。」

【株式会社UNERI】

株式会社UNERIは、「起業家の尊厳を回復させ、全てのイノベーターが自分の道を歩める社会をつくる」というミッションの基、2020年に設立された会社です。特に、社会課題系スタートアップの人材育成・企業/行政連携・投資事業を展開しています。2025年4月に投資事業を開始し、UNERI Capitalというファンドを通して投資を実施しています。

名称 : 株式会社UNERI

Webサイト：https://uneri.co.jp/capital、(https://uneri.co.jp/capital%E3%80%81) https://uneri.co.jp/

代表 : 河合将樹

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社UNERI 広報

Email：info@uneri.co.jp