新作カプセルトイ「東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ」 5月下旬より発売開始

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株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、石ノ森 章太郎氏が手掛けた数多の東映特撮ヒーローの中から3キャラクターをピックアップしミニチュアフィギュア化したカプセルトイ「東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ」（全6種類）を、2026年5月下旬に発売いたします。




今回選んだのは、石ノ森 章太郎氏が手掛けた『人造人間キカイダー』『イナズマン』『ロボット刑事』のそれぞれのフルカラーに加えて、昭和期に流行したクリアカラーver.の各2色・全6種で登場いたします。



デザインは放送当時のソフビをモチーフに、丸みを帯びた絶妙なフォルムを再現。



全種共通でミニチュアパッケージも付属し、用途に合わせてカバンなどに取り付けて持ち歩くことやパッケージから出して飾ることも可能に。





世代を超えて多くの人に愛される石ノ森ヒーローズを、ぜひコレクションにお迎えください。



また、本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開いたします。



ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、＜ボックス版＞のご予約を承っております。



▼＜ボックス版＞予約ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0724c



【 「東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ」 製品概要】




・発売日：2026年5月下旬


・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個550円（税込）


・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ


一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など


・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント


※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。


※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。


※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。



・ラインナップ






ロボット刑事／ロボット刑事 [クリアカラー]



人造人間キカイダー／人造人間キカイダー [クリアカラー]



イナズマン／イナズマン [クリアカラー]


(C)石森プロ・東映



【株式会社ケンエレファントについて】


・所在地：〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町2-1-14　A＆Xビル4Ｆ


・代表取締役社長：石山 健三


・設立：2000年2月9日


・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営　ほか


・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp



▶ケンエレファント公式SNS


・X：https://twitter.com/kenelestaff


・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/