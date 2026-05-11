新作カプセルトイ「東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ」 5月下旬より発売開始
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、石ノ森 章太郎氏が手掛けた数多の東映特撮ヒーローの中から3キャラクターをピックアップしミニチュアフィギュア化したカプセルトイ「東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ」（全6種類）を、2026年5月下旬に発売いたします。
今回選んだのは、石ノ森 章太郎氏が手掛けた『人造人間キカイダー』『イナズマン』『ロボット刑事』のそれぞれのフルカラーに加えて、昭和期に流行したクリアカラーver.の各2色・全6種で登場いたします。
デザインは放送当時のソフビをモチーフに、丸みを帯びた絶妙なフォルムを再現。
全種共通でミニチュアパッケージも付属し、用途に合わせてカバンなどに取り付けて持ち歩くことやパッケージから出して飾ることも可能に。
世代を超えて多くの人に愛される石ノ森ヒーローズを、ぜひコレクションにお迎えください。
また、本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開いたします。
ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、＜ボックス版＞のご予約を承っております。
▼＜ボックス版＞予約ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0724c
【 「東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ」 製品概要】
・発売日：2026年5月下旬
・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個550円（税込）
・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ
一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など
・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント
※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。
※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。
※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。
・ラインナップ
ロボット刑事／ロボット刑事 [クリアカラー]
人造人間キカイダー／人造人間キカイダー [クリアカラー]
イナズマン／イナズマン [クリアカラー]
(C)石森プロ・東映
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
▶ケンエレファント公式SNS
・X：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/