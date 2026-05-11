スーツ購入で重視するのは「価格」「着やすさ・動きやすさ」「フィット感」が上位！スーツ選びで失敗した・後悔したこととは？

株式会社NEXER

■スーツ・ビジネスウェアの「選び方・購入実態」に関する調査

仕事や冠婚葬祭など、さまざまな場面で必要になるスーツ。

しかし、いざ購入しようとすると「何を基準に選べばよいのか」「どこで買えば間違いないのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

サイズ感や素材、価格など、チェックすべきポイントは数多くあります。

実際にスーツを購入している方は、どのような点を重視し、どこで購入しているのでしょうか。

ということで今回はオーダーメイドスーツ・シャツ「エバーズスーツ」と共同で、事前調査で「スーツを購入することがある」と回答した全国の男女250名を対象に「スーツ・ビジネスウェアの選び方・購入実態」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとオーダーメイドスーツ・シャツのエバーズスーツによる調査」である旨の記載

・エバーズスーツ（https://www.evers-suit.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.evers-suit.com/2026/05/08/1309/）へのリンク設置





「スーツ・ビジネスウェアの選び方・購入実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月27日 ～ 4月8日

調査対象者：事前調査で「スーツを購入することがある」と回答した全国の男女

有効回答：250サンプル

質問内容：

質問1：スーツを購入する際に最も重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：スーツを購入する際に「サイズが合わない・体型に合うものが見つからない」と感じたことはありますか？

質問4：主にどのような部分で困りましたか？（複数回答可）

質問5：スーツを購入する場所はどこが多いですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：スーツ選びで失敗した・後悔したことはありますか？

質問8：どのような点で後悔しましたか？（複数回答可）

質問9：スーツ選びで「もっとこうすればよかった」と思うことがあれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。





■34.8％が、スーツ購入で最も重視するポイントは「価格」と回答

まず、スーツを購入する際に最も重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「価格」で34.8％でした。

次いで「着やすさ・動きやすさ」が22.8％、「フィット感」が21.6％と続いています。

この上位3つだけで全体の約8割を占めており、多くの方が実用面とコストのバランスを重視していることがうかがえます。

そのポイントを重視する理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「価格」と回答した方

・もともとの価格が高いので、その中でも買いやすい価格を選びたいからです。（40代・女性）

・物価高だからなるべく安く済ませたい。（40代・男性）

・消耗品なのでそれほどコストをかけたくない。（40代・男性）

「着やすさ・動きやすさ」と回答した方

・仕事柄動くことが多いので、動きやすさを重視しています。（40代・女性）

・普段着慣れていないので動きやすいものがいい。（30代・男性）

・毎日着るものだから 動きやすいほうがいい。（40代・女性）

「フィット感」と回答した方

・自分の体型に合っていないと不恰好だから。（30代・女性）

・体型が大きいので、袖の長さや、首周りなどは、ちゃんと合わせないと、着られないので。（50代・男性）

・着心地が大切だから。（20代・女性）

スーツ選びの理由は人それぞれですが、共通するのは「毎日のように着るものだからこそ、妥協したくない」という思いです。

価格を重視する方はコストパフォーマンスを求め、着やすさを重視する方は仕事中の快適さを求め、フィット感を重視する方は見た目や着心地を求めています。



■38.8％が、スーツ購入時にサイズや体型で「困ったことがある」と回答

続いて、スーツを購入する際に「サイズが合わない・体型に合うものが見つからない」と感じたことがあるかを聞いてみました。



「ある」と回答した方は38.8％、「ない」と回答した方は61.2％でした。

約4割の方がサイズや体型に関する悩みを抱えているという結果は、決して少なくない数字です。

さらに「ある」と回答した方に、主にどのような部分で困ったかを聞いてみました。

最も多かったのは「ウエスト」で40.2％でした。

次いで「肩幅」が34.0％、「袖丈」が22.7％と続きます。

ウエスト・肩幅・袖丈は、体型による個人差が大きく出やすい部分です。既製品では「上半身は合うのにウエストが合わない」「袖だけ長い（短い）」といったミスマッチが起こりやすく、こうした悩みがオーダースーツへの関心につながるケースも少なくありません。



■52.8％が、スーツの購入場所は「量販店」と回答

続いて、スーツを購入する場所はどこが多いかを聞いてみました。

最も多かったのは「量販店」で52.8％と、半数以上を占めました。

次いで「百貨店」で16.0％、「セレクトショップ」で10.0％、「オーダー専門店」で7.6％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「量販店」と回答した方

・お財布事情を勘案しても選択肢が多いから。（30代・女性）

・何着も必要としているので、お求めやすい価格の方が助かるから。（40代・女性）

・価格と品質のバランスがいいから。（50代・男性）

「百貨店」と回答した方

・適切なアドバイスが欲しいから。（30代・女性）

・品質がいいから。（30代・女性）

・生地やデザインも豊富にあるので。（40代・男性）

「セレクトショップ」と回答した方

・おしゃれなものが多い。（40代・男性）

・フィットするから。（40代・男性）

・おしゃれだから。（40代・男性）

「オーダー専門店」と回答した方

・自分の体に合わせたい。（40代・男性）

・体型に合ったものが欲しいから。（50代・男性）

・買いたいものが見つかるので。（50代・男性）

量販店を選ぶ方は「価格の手頃さ」と「品揃えの豊富さ」を理由に挙げる傾向が強く、百貨店を選ぶ方は「品質の良さ」や「スタッフからの適切なアドバイス」を重視しています。

セレクトショップはデザイン性やおしゃれさが評価され、オーダー専門店は体型へのフィット感を求める方に選ばれていました。

■24.0％が、スーツ選びで「失敗した・後悔したことがある」と回答

続いて、スーツ選びで失敗した・後悔したことがあるかを聞いてみました。

「ある」と回答した方は24.0％、「ない」と回答した方は76.0％でした。

さらに「ある」と回答した方に、どのような点で後悔したかを聞いてみました。

圧倒的に多かったのは「サイズ感が合わなかった」で63.3％でした。

次いで「色選びを失敗した」が21.7％、「動きにくかった」が18.3％と続きます。

「もっとこうすればよかった」と思うことを聞いてみたので、一部を紹介します。

スーツ選びで「もっとこうすればよかった」と思うことがあれば教えてください。

・もう少し値段が高くても質の良いものにすればよかった。（30代・女性）

・自分の体型が変わることを視野に入れて選べばよかった。（30代・女性）

・サイズはしっかり確認するべき 袖長さ！（40代・女性）

・じっくり試着して選べばよかったと思ったことがあります。急いでいたので妥協して買ったスーツは結局後で着なくなってしまう。（40代・女性）

・サイズが店になくても無理をしないで買わない方が良かった。（40代・男性）



後悔の声からは、スーツ選びで「時間をかけること」の大切さが伝わってきます。

急いで購入したり、価格だけを基準に選んだりすると、結局着なくなってしまうケースが少なくありません。

試着をしっかり行い、サイズを丁寧に確認することで、満足度の高い一着に出会えるようです。また、将来的な体型変化を見据えたサイズ選びや、妥協せずに自分に合った一着を探し続ける姿勢も、後悔しないためのポイントといえるでしょう。

■まとめ

今回の調査では、スーツ購入時に最も重視されるポイントは「価格」であることが明らかになりました。

しかし、約4割がサイズや体型に関する悩みを抱えており、実際にスーツ選びで失敗・後悔した方のうち6割以上が「サイズ感が合わなかった」ことを理由に挙げています。安さだけで選ぶと後悔につながるケースもあり、価格と品質のバランスが重要であることが見えてきました。

スーツは長く着用するものだからこそ、試着に十分な時間をかけ、自分の体型に合った一着を見つけることが、結果的に最もコストパフォーマンスの良い選び方なのかもしれません。





＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとエバーズスーツによる調査」である旨の記載

・エバーズスーツ（https://www.evers-suit.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.evers-suit.com/2026/05/08/1309/）へのリンク設置





【エバーズスーツについて】

社名：株式会社エバーズ

所在地：〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-4 エバーズ第9横浜東口ビル1F

Tel： 045-534-3408

URL： https://www.evers-suit.com/

事業内容： 横浜駅北東口から徒歩3分の場所で「世界に一着だけをあなたへ」をモットーにオーダースーツをお届け。皆様の自分らしさをアップデートできる場所を目指し、スーツ以外にオーダーシャツ、オーダーコート、オーダーシューズの取り扱いもございます。

グローブ・トロッターの正規代理店として受注生産にてトラベルラゲッジを販売しております。





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作