話題沸騰の新文芸誌「GOAT」、「食」がテーマの最新号を6月3日に初版15万部で発売！コラボ御書印帖も登場！

株式会社小学館

2024年秋の創刊以来、文芸誌としては異例の大ヒットを記録している「GOAT」は累計57万部を突破！ 来たる6月3日に第４号となる待望の最新号「GOAT Summer 2026」を初版15万部で発売します。

大特集は「食」。「愛」「悪」「美」と毎号話題を呼んできたテーマに続き、今回も豪華執筆陣が集結し、かつてないアプローチで「食」に挑みます。

2024年本屋大賞を受賞した『成瀬は天下を取りにいく』シリーズが累計210万部を突破している宮島未奈さんの『それいけ！平安部』最新作が「GOAT」に登場！ 市川沙央、梨、麻布競馬場、山口未桜、前川知大、小田雅久仁、佐久間由衣、芦沢央、上條一輝他による、さまざまな読み味の小説が並びます。

宮島未奈氏（撮影：浅野剛）佐久間由衣氏

特集「食」にちなみ、尾崎世界観さんの小説には“にんじん”を使用した紙、山内マリコさんの小説には“お茶”を使用した紙を採用しています。

尾崎世界観氏山内マリコ氏

元「dancyu」編集長・植野広生さんの「日本一ふつうで美味しい植野食堂」(BSフジ・毎週金曜夜10時放送)と「GOAT」のコラボ企画も実現。角田光代さんの自宅の台所に入れていただき、“修業中”だというたこ焼きを作っていただきました。角田さんのエッセイは誌上で、料理風景は番組でお楽しみください。

※角田さん出演の番組は、6月12日夜10時に放映予定です。

詳しくはこちらから https://www.bsfuji.tv/ueno_shokudo/

角田光代氏（撮影：小財美香子）

食わず嫌い、そればかり食べてしまうほど大好き……など食へのこだわりを綴る「偏食エッセイ」企画には、ジェーン・スー、けんた食堂、井上咲楽、吉田恵里香、福徳秀介をはじめ、各界で活躍する著名人たちが参加。

ジェーン・スー氏

フードエッセイストの平野紗季子さんは、ゴリラ研究の第一人者である山極壽一さんと対談。霊長類の視点で「争わない食べ方」について語っていただきました。「食と戦争」をテーマに対談していただいたのは、農業史研究者の藤原辰史さんと作家の小林エリカさん。

自炊料理家の山口祐加さんには誌上で「自炊レッスン」を行っていただきました。生徒として参加するのは、料理を全くしないというダ・ヴィンチ・恐山さん。野菜のゆで方など初心者には嬉しい“料理の基本”を楽しく学べて、料理が苦手な人にとっては目からウロコの教えが満載です。

さらに、6月5日発売の辻村深月さんの最新長編ミステリー『ファイア・ドーム』を誌上にて大特集。本作の抄録の他、梯久美子さん、河合香織さんによる書評などを掲載します。

本好きな藤ヶ谷太輔さんによる人気連載「藤ヶ谷太輔と小説をめぐる」のゲストは、辻村深月さん。

辻村深月氏（撮影：長田果純）

その他、豪華企画満載でお届けします。

ふろくに、切り抜いて使えるゴートくんのおべんとうしおりも！

「GOAT Summer 2026」のラインナップを一挙公開！

【小説】

宮島未奈 尾崎世界観 山内マリコ 市川沙央 梨 麻布競馬場 山口未桜 前川知大 小田雅久仁 佐久間由衣 芦沢央 上條一輝 真下みこと 方丈貴恵 青柳碧人 中西智佐乃 三木三奈 村雲菜月 吉田棒一

【エッセイ】

植野広生 角田光代 酒徒 武塙麻衣子 星泉 吉川トリコ

【わたしの偏食 エッセイ】

伊藤亜和 井上咲楽 けんた食堂 古矢永塔子 ジェーン・スー 絶対に終電を逃さない女 生湯葉シホ 福徳秀介 穂村弘 吉田恵里香 ヨシダナギ

【食日記】

でか美ちゃん

【対談】

山極壽一×平野紗季子

藤原辰史×小林エリカ

【自炊レッスン】

山口祐加×ダ・ヴィンチ・恐山

【私のGOAT本】

宇多丸 川俣めぐみ 澤村御影 宮部みゆき 山崎怜奈 米澤穂信

【文学賞】

第1回GO-mono長編文学賞 受賞作発表

選考委員長:加藤シゲアキ

【連載】

藤ヶ谷太輔

【ゴートアム短歌賞】

俵万智×岸田繁

【出せなかった手紙】

荒井良二

【ゴートくんがゆく！】

印刷博物館編 インタビュー:京極夏彦館長

【特集】

『ファイア・ドーム』（辻村深月）

他豪華企画多数！

「GOAT」の御書印帖が登場！

書店を巡って集める「御書印」と、「GOAT」のコラボ商品が誕生！

「GOAT」のコラボグッズも続々登場。今回発売されたのは「GOAT」キャラクター“ゴートくん”の可愛いデザインの御書印帖で、御朱印帳やノートとしてもお使いいただけます。

『GOAT御書印帖』は、御書印集めに必要な「御書印帖」と、大人気文芸誌「GOAT」のコラボ商品。

「GOAT」キャラクター“ゴートくん”をあしらった特別なデザインの商品であり、表紙には高級感のある箔押しやニス加工が施され、持ち歩きたくなるような美麗なデザインに仕上げています。

また、御書印帖だけでなく、御朱印帳やノート・メモ帳など、多目的にお使いいただけるのも特徴です。

ぜひ『GOAT御書印帖』を持って御書印巡りを楽しんでください！

【「御書印」とは？】

御書印は、2020年にはじまった人と書店をつなぐ取り組みです。

御書印参加書店を訪問すると、書店員が選んだ本のタイトルや一節とオリジナルの書印を入手することが出来る、まさに“書店版の御朱印”と呼べるものです。

全国約700の書店が参加しており、近年注目が集まっています。

【御書印のもらい方】

１. 御書印公式note掲載の参加書店リストに行く

２. 書店員に「御書印をください」と声をかける

３. 御書印帖の空いているページに御書印をもらう（有料/300円）

【『GOAT御書印帖』の特色】

本商品は「持ち歩きたくなるようなデザイン」をコンセプトに、

・ カバーや背表紙へのシルキーアイスグリーン色の箔押し

・ タイトル部分などへ光沢のあるニス加工

などの特殊加工を施しており、美麗なデザインに仕上げてあります。

■書誌情報

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「GOAT Summer 2026」

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定価：510円（税込）

発売日：2026年6月3日

判型：A5判

頁数：490ページ

ISBN：978-4-09-802121-5

発行：小学館

小説を、心の栄養に。

「GOAT」公式サイト

https://dps.shogakukan.co.jp/goat

「GOAT」公式Xアカウント

＠goat_shogakukan

https://x.com/goat_shogakukan

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『GOAT 御書印帖』

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価格：2,200円（税込）

発売日：2026年6月3日

判型：B5判変型

頁数：56ページ

ISBN：978-4-09-942040-6

発行：小学館

重版続々！ＧＯＡＴの好評既刊はこちら！

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「GOAT Autumn 2024」

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定価：510円（税込）

発売日：2024年11月27日

判型：A5判

頁数：526ページ

ISBN：978-4-09-802106-2

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802106

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「GOAT Summer 2025」

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定価：510円（税込）

発売日：2025年6月4日

判型：A5判

頁数：520ページ

ISBN：978-4-09-802109-3

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802109

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「GOAT Winter 2026」

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定価：510円（税込）

発売日：2025年12月3日

判型：A5判

頁数：488ページ

ISBN：978-4-09-802118-5

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802118

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「GOAT meets 01」

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定価：2,200円（税込）

発売日：2025年7月24日

判型：B5判

頁数：306ページ

ISBN：978-4-09-802110-9

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802110