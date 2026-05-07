中小事業者と農林漁業者が連携して行う取組みを支援します！ 　　【令和８年度長崎県農商工連携ファンド事業助成金】追加募集開始のお知らせ

長崎県商工会連合会

長崎県商工会連合会は、長崎県内の品質優良、豊富で多様、かつ安全な「農林畜水産物」等の地域資源と、中小企業等が有する技術開発力や販売力等の経営資源を、両者の連携により新産業の創出や販路拡大に結びつけ、地域経済の発展を図ることを目的に「長崎県農商工連携ファンド事業」を実施しています。

本事業を活用し、毎年、様々な新商品が生み出されているところですが、この度、令和８年度の追加募集を開始いたしましたのでお知らせいたします。

R5年度採択事業（R6年度製品化） 「コラーゲン入りあご旨だし」 ※栄養機能食品R6年度採択事業（R7年度製品化） 畑のサプリ「.hel(ドットヘル)」 ※機能性表示食品R6年度採択事業（R7年度製品化） ミツバチ用忌避剤「ビーズケア」

※その他本事業で開発した商品は、ホームページからご覧いただけます。⇒ https://nagasakinsfund.com/category/item/

応募受付期間

令和8年５月１日(金) ～ ６月15日(月) 17時必着

＜助成金の概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168188/table/19_1_69400cdef46124eb00511efa2510698d.jpg?v=202605071051 ]

詳細につきましては、下記ホームページより募集要項をご覧ください。

尚、応募をご検討の方は、事業内容等の確認を行いますので、事前に長崎県商工会連合会までご連絡をお願いします。

◆本プレスリリースに関するお問い合わせ

長崎県商工会連合会 企業支援課

担当：田中・喜多

TEL：095-824-5413

FAX：095-825-0392

MAIL：nagasakinsfund@shokokai-nagasaki.or.jp

公式サイト：https://nagasakinsfund.com