『タレントパワーランキング』が30代男優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第417弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第417弾として、2026年2月度最新調査における30代男優ランキングを発表。

https://tpranking.com/30s-actor2026

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、2026年5月1日時点で年齢が30代の男優のパワースコアを調査。

皆さんは、タレントパワーが高い30代男優といわれたら誰を思い浮かべますか？

様々な作品に出演した経験を活かし、幅広い役柄に挑戦する柔軟性と多様性を持った30代の男優陣。国民的な作品への出演も増え、年々存在感を増しています。

幅広い層から支持を受けている俳優に着目することで、新たなドラマや映画、バラエティ番組のキャスティングを検討する際の手がかりの一つになると考えられます。

今回は、そんな30代男優に焦点をあて、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

ランキングTOP20のうち上位５名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

https://tpranking.com/30s-actor2026

1位には、2025年に公開された映画「国宝」で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞した男優がランクイン。

続いて、2025年に公開された映画「サンセット・サンライズ」で主演した男優が2位にランクイン。

他にも、2027年放送のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』で主演をつとめる男優、2026年4月放送のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出演している男優、2026年1月放送のテレビ朝日系ドラマ『再会～Silent Truth～』で主演した男優がランクインしています。

今後も、30代男優の活躍に注目してみましょう。

30代男優タレントパワーランキング

https://tpranking.com/30s-actor2026

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

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・引用元が「タレントパワーランキング by 株式会社アーキテクト」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

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■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

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株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

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