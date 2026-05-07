“グラビア界最強ボディ”、榎原依那ちゃんが大好評につき月チャンに再登場(ハート)
株式会社秋田書店(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している漫画誌『月刊少年チャンピオン』(編集長：八木拓雄)5月7日(木)発売の6月特大号にて表紙&巻頭グラビアに榎原依那さんが登場することをお知らせいたします。
月チャン6月特大号の表紙を飾るのは、“グラビア界最強ボディ”の称号を持つ榎原依那ちゃん！
超超大好評につき早くも月チャンには3回目の登場です(ハート)
あまりの大迫力BODYに感動すらしてしまうほどのサイコーグラビアをとくとご堪能あれ(ハート)
センターグラビアには、柔らかBODY＆キュートスマイルの美澄衿衣ちゃんが登場！
キュート＆ビューティグラビアと2度楽しめます♪
今号はB4ポスター付録、両面クリアファイル付録つき!!
そして6月号限定QUOカード（２種） 応募者全員サービス（※応募者負担あり）
直筆サイン入りチェキプレゼントもあり!!
待望の単行本1巻発売記念巻頭カラー!!
<タイトル＞
『呪解』
＜著者＞
齋藤崚河
＜内容＞
新興宗教の記録を供養したところ、供法寺本堂に不気味な手形が出現！ だが住職の麗華は、さらなる記録の供養に挑み…!?
待望の最新単行本1巻発売記念センターカラー！
<タイトル＞
『女神と結婚して異世界新婚生活』
＜著者＞
原作：岸馬きらく
作画：まるまる
＜内容＞
家の修繕費を稼ぐため、仲良く街に来た学とアイリス(ハート)訪問販売で学のブラック企業精神が本領発揮!? ゾス!!
最新コミックス15巻売記念！2号連続センターカラー！
<タイトル＞
『ラーメン大好き小泉さん』
＜著者＞
鳴見なる
＜内容＞
ラーメン求めて出会ったのは特別なロケーションで味わえる、極上の一杯！
『弱虫ペダル』100巻記念センターカラー！
<タイトル＞
『それいけアラキタくん』
＜著者＞
渡辺航
＜内容＞
クスっと笑えてほっこりする特別読み切り!!
【商品概要】
媒体：「月刊少年チャンピオン」6月特大号
表紙・巻頭グラビア：榎原依那
巻中グラビア：美澄衿依
付録：榎原依那両面BIGポスター 両面クリアファイル
プレゼント企画：榎原依那6月号限定 QUOカード応募者全員サービス（※応募者負担あり）
榎原依那 直筆サイン入りチェキプレゼント
発売：2026年5月7日 (木)
特別定価：750円(税込)
発行：株式会社秋田書店
月刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/m-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18階
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/