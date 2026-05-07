ロンドンブーツ1号2号、解散から1年。田村淳・田村亮が2人で舞台へ！トークライブ「解散後」 6月開催決定！
吉本興業株式会社
【場所】 ユーロライブ（東京都渋谷区円山町1₋5 KINOHAUS 2F）
【チケット料金】 前売5,000円｜当日5,500円
田村淳・田村亮によるトークライブ「解散後」を6月24日（水）、ユーロライブにて開催することが決定しました。
コンビ解散という大きな決断から1年。それぞれが異なる道を歩み、己を見つめ直した時間のなかで、改めて「2人で言葉を交わすこと」の意味を再確認しました。
本イベントでは、これまでの歩みや数々の思い出を振り返りながら、今だからこそ語れる本音、そして未来に向けた展望を、約70分間にわたってお届けします。テレビやSNSでは決して見せることのなかった、この場所、この2人だからこそ生まれる空気感を、ぜひ会場で直接体感してください。
チケットは、5月8日（金）10:00より、FANYチケットにて一般販売を開始します。配信チケットはありませんので、この機会をお見逃しなく。
本人コメント
田村淳
ロンドンブーツ解散から１年。
久々に２人でトークライブをします。
変わったことも、変わらない空気も、全部まとめて楽しみに来てください。
田村亮
解散からあっという間のこの１年。
解散して変わった現状、気持ちを2人で話してみます。
お互いどうなっているのか？
2人とも分かってないので、皆さんも一緒に確認しに来てください。
「解散後」 開催概要
【日時】 2026年6月24日(水) 開場19:00｜開演19:30｜終演20:40予定
【場所】 ユーロライブ（東京都渋谷区円山町1₋5 KINOHAUS 2F）
【出演者】 田村淳、田村亮
【チケット料金】 前売5,000円｜当日5,500円
◎先行受付：5月8日（金）11:00～5月11日（月）11:00
※当落発表：5月13日（水）18:00
◎一般販売：5月16日（土）10:00～
＞＞FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/kaisango-260624