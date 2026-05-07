DEA、国内最大級の総合展示会「自治体・公共Week 2026」に出展

株式会社 Digital Entertainment Asset

株式会社Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役 会長：吉田 直人、代表取締役 社長：山田 耕三、以下「DEA」）は、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」（以下「ピクトレ」）を開発し、運営するGrowth Ring Grid Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：鬼頭 和希、福田 史、以下「GRG」)とともに、2026年5月13日（水）～15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「自治体インフラ維持管理・老朽化対策展」に出展いたします。

本展示では、自治体や企業が抱えるインフラ維持管理の課題を市民参加型のゲーミフィケーションで解決する「ピクトレ」と、地域活性化を促進する「ご当地ひみつエージェント」を中心に、行政DXと地方創生を加速するソリューションをご紹介します。

◼️出展の背景

現在、多くの地方自治体において、電柱をはじめとする公共インフラの維持管理・保守点検の負荷が増大しており、財源や人手不足による「限界」が課題となっています。

DEAおよびGRGは、これまで培ってきたゲーミフィケーションのノウハウを活用し、市民が楽しみながらインフラ点検に参加できる仕組みを構築してきました。本展示会を通じ、全国の自治体の皆様へ向けて、コスト削減と市民の地域に対する愛着（シビックプライド）の醸成を両立する新しい課題解決の手法をご提案します。さらに、総務省が進める「ふるさと住民登録制度」と連携することを見据え、ゲーミフィケーションを通じて「関係人口」を可視化・拡大する新たな地方創生モデルを提示します。 本イベントでの商談を通じて、具体的な実証実験の実施や次年度予算に向けたプロジェクト化を目指してまいります。

◼️主な展示内容

ブースでは、以下のサービスに関するデモンストレーションや、自治体様向けの具体的な導入プラン（実証実験など）のご相談を承ります。（出展ブース：G12-47）

1. 参加型社会貢献ゲーム「PicTree(ピクトレ)」

スマートフォンで電柱やマンホールなどのインフラ設備を撮影し、チームでその数や距離を競う無料のゲームです。ゲーミフィケーションを通じてインフラ保全と地域観光に参加できる仕組みとして、インフラ事業者や自治体など多くのステークホルダーから賛同を得てきました。（2026年2月時点の実績：10万DL突破、累計撮影数 約200万枚）

公式サイト：https://pictree.greenwaygrid.global/

公式X：@pictree_dea(https://x.com/pictree_dea)

2. GLOCAL AGENTS - ご当地ひみつエージェント

ミッションを発動し、熱量を持った「エージェントを動かす」ことで、自発的な口コミと拡散を生み出す「地域×ゲーミフィケーション・プラットフォーム」です。すでに、北海道函館市や新潟県新潟市、静岡県沼津市などで実施。日本を超えた8カ国150名が参加し、8,629ミッションが実行され、国境を越えた新しい地域貢献の形が実現しています。

◼️出展概要

名称：自治体・公共Week 2026

※DEAは「自治体インフラ維持管理・老朽化対策展」に出展（ブース：G12-47）

日時：2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西1～2ホール）東京都江東区有明3丁目11-1

主催：自治体・公共Week実行委員会

後援：総務省、全国市長会、全国町村会

◼️自治体・公共Weekとは｜https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

自治体・公共向けの6つの専門展で構成された総合展示会。全国から自治体首長・DX担当者が集結し、「住みやすい街づくり」「活性化」「業務効率化」につながる製品・サービスの比較検討や最新トレンドを知れる、国内最大級の公的な商談・情報収集の場となります。

◼️ふるさと住民登録制度とは｜https://www.soumu.go.jp/main_content/001010766.pdf

人口減少社会において都市と地方が相互に補完し合い、特定の地域に継続的に関わる「関係人口」の量的拡大・質的向上を図るための総務省の施策です。

本制度に登録することで、利用者は住所地以外での運転免許証の更新（経由更新）や、一時預かり保育の優先利用 、地域国内留学 、車庫証明の取得など、多様な生活のメリットを得られます。

「ピクトレ」や「ご当地ひみつエージェント」は、楽しみながら地域課題の解決に参加する仕組みを通じて、この制度が目指す「地域との継続的な関係構築」を加速させるデジタルプラットフォームとして、自治体と住民を繋ぐ役割を担います。

＜会社概要＞

株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。

2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEA LABO」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田 直人と山田 耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立： 2026年1月

創 業： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業

Growth Ring Grid Pte. Ltd.｜https://growth-ring-grid.com/(https://growth-ring-grid.com/)

Growth Ring Grid Pte. Ltd.（GRG）は、「インフラの民主化」を掲げ、誰もが社会インフラの維持・管理に参加できる新しい仕組みづくりに取り組むイノベーション企業です。Web3 技術を活用した参加インセンティブ設計と、市民が主体となるインフラ点検・保全プラットフォームを通じて、これまで専門領域に閉じられていたインフラ維持を、より身近な “自分ごと” へ転換する社会モデルの創出を目指します。

代表者： 鬼頭 和希 福田 史

所在地： 10 ANSON ROAD #05-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

設 立： 2025年4月

事業内容：市民参加型インフラ点検サービスの開発・運営等