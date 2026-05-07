プロモツール、天然香料100％にも対応する「香水OEM」サービスを開始

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、このたび、オリジナル香水を小ロットから開発できる「香水OEMサービス」を本格的に開始いたしました。香りの企画、調香、成分分析、処方設計、製品化までを一貫して行い、ブランドの世界観に合わせた香水づくりを支援いたします。

香りの設計は、日本一の若手調香師として高い評価を受ける調香師 渡辺武志が担当し、繊細で奥行きのある香りを実現します。一般的な合成香料だけでなく、天然香料100％による香水OEMにも対応可能です。香水OEMとは、自社ブランドの香水を外部の専門メーカーに委託して開発・製造する仕組みです。近年は、オリジナルブランド立ち上げやホテルアメニティ開発、ギフト商品開発などで需要が高まっています。

香水OEMで求められる品質管理と安定供給を実現

天然香料100％で開発した「ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）」の香水

香水OEMは、香りの再現性や品質の安定化が求められる高度な領域です。香料はロット差や温度変化の影響を受けやすく、同じ香りを安定して作り続けるには、調香技術と成分分析、そして徹底した品質管理が欠かせません。当社では、香水のような上質なフレグランスから特殊な香りまで幅広く手がけてきた調香師が香りの設計を担当し、トップ・ミドル・ラストの構成や香料の揮発性を精密にコントロールしながら、香りの流れを丁寧に組み立てています。

さらに、成分分析機器等を活用した品質管理体制により、香りの揺らぎを抑えながら安定した香りを提供できる環境を整えています。また、香水は香りの美しさだけでなく、酸化や変色、分離といった観点からも徹底した品質管理が求められます。調香と分析、そして品質管理を自社で担える点は、大手化粧品ブランドの香料開発にも携わってきた経験を持ち、厳しい品質基準に対応できる商品開発力を備える当社ならではの強みです。試作品開発やテスト販売向けの小ロット香水OEMから、本格量産まで、ブランドの成長段階に応じた柔軟な対応が可能となっています。

日本一の若手調香師が支える香水OEM技術

今回、天然香料100％で開発した「ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）」の香水を新たに販売いたしました。本製品は、当社の香水OEM技術を示すショーケースとして位置づけており、天然香料のみで構成したことで、一般的な香水では表現しにくい、やわらかく自然な香り立ちを実現しました。

一般的な香料を用いた香水開発はもちろん、天然香料を中心とした香りづくりにも対応できる当社の技術力を体感いただける仕上がりとなっています。当社の香水OEMでは、日本一の若手調香師が香りの設計を担当し、トップ・ミドル・ラストまで一貫したストーリーのある香りを生み出します。

製品概要

製品名：オードトワレ ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）

香料：天然精油100%（ホワイトティー＆タイム ナチュラル）

内容量：50ml

価格：11,000円（税込）

販売場所：

当社公式オンラインストア「Essence for Life」：https://essenceon.jp/store/products/detail/167

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

人気No.1「ホワイトティー＆タイム」の香りを天然香料100%で再現

ホワイトティーの優雅さとタイムの清々しさが調和し、思わず深呼吸したくなる洗練された静けさを届けます。

プロモツールグループの製品開発実績

香水、リードディフューザー、アロマオイル、アロマスプレー、ファブリックミスト、キャンドル、石鹸、シャンプー、トリートメント、ハンド・ボディ・フェイス用化粧品など、幅広い香料・香りグッズを提供。

プロモツールの香水OEM・香りグッズOEMサービスについて

当社は、香りの企画・開発から生産・納品までワンストップで対応。香料の開発だけでなく、香水、化粧品、ディフューザーやスプレー、アロマカードなどの香りグッズの開発も可能で、企業のブランド戦略を香りでトータルサポートします。プロモツールグループは、香料開発、官能/分析試験、品質/安全保証の為の書類作成、香料の調合、バルク製造、充填、ラッピングなど、全ての作業を自社グループ工場で一貫して行えるという強みを活かし、コストや数量、納期などお客様のニーズに合わせた最適な提案をいたします。

プロモツール香り研究所 シニア調香師 渡辺武志 プロフィール

香水OEM/香りグッズOEM問い合わせは :https://www.promotool.jp/contact/

調香師学校卒業後、当社入社。

入社以来、JALエグゼクティブラウンジや万平ホテル、JRタワーホテル日航札幌、大手高級化粧品ブランド等数々のオリジナルアロマ創香プロジェクトをリードし、わずか30歳にして業界内で高い評価を受ける。日本調香界において若手No.1との呼び声が高い。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/