四街道市役所

本市では森林整備を効率的に行うため、県内初の取組として千葉市、佐倉市および千葉県森林経営管理協議会と「森林整備流域連携」に関する協定を締結します。

本協定の締結に当たり、以下のとおり協定締結式を行います。

日時

令和８年５月１４日（木） １３時３０分から（３０分程度）

場所

千葉県庁本庁舎５階大会議室

出席者

千葉県知事 熊谷 俊人、千葉市長 神谷 俊一、佐倉市長 西田 三十五、四街道市長 鈴木 陽介、千葉県森林経営管理協議会長 中田 照子

協定の概要

本連携は、河川の流域において隣接する市が森林環境譲与税を活用して、協働で森林整備を進めるという県内初の取組です。千葉市、佐倉市、四街道市を流れる鹿島川流域で一体的に森林整備を進めることにより、森林の有する土砂災害防止や雨水の流出抑制などの機能を発揮させることが期待できます。

※千葉県森林経営管理協議会について

市町村が取り組むさまざまな森林・林業施策の相談やサポートを行うために、市町村で組織された協議会で、事務局は千葉県森林組合連合会が担います。本協定において、同協議会が事業の実施に関する業務を行います。

その他

取材を希望される方は、自社腕章を着用のうえ開始５分前までに会場へお越しください。また、会場では係員の指示に従っていただくようお願いします。