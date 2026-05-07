国産クラフトビール、海外で進化『輸出から現地生産へ』日本料理と一体展開、中国で新ビジネスモデル

■日本のクラフトビール文化が海外で新たな広がりを見せています

株式会社ナビゲーター

株式会社ナビゲーター（東京都千代田区／代表取締役：野村 典芳）は、中国・蘇州の商業施設「美羅小奢中心」にて、当社が運営する「野村創作日本料理」で、国内外で多数の受賞歴を誇る鎌倉ビール醸造株式会社（神奈川県鎌倉市／代表取締役社長：今村 広太郎）の技術指導のもと、現地での醸造を行う「鎌倉ビール野村醸造所」を設立しました。

この新しい醸造所は、日本国内でも珍しい「飲食×醸造」の一体化を図り、海外市場における高付加価値市場の開拓と収益機会の拡大を目指します。

2026年4月26日には、現地でのセレモニーを開催し、本格的な展開をスタートしました。

■市場課題：「日本料理に合うビールがない」

本取り組みの背景には、中国・上海を中心とする高級日本料理市場における、ビールの選択肢が限られているという課題があります。プレミアム日本酒のラインナップは充実している一方で、料理に合わせたビールの提供には大きな改善の余地がありました。

■日本料理と国産クラフトビールを一体で提供

この状況を打破するため、当プロジェクトでは「日本料理に合うクラフトビールを現地で提供する」

という新たな価値を創出しています。単なる輸入ビールに留まらず、日本の醸造技術を現地に導入し、鮮度と品質を確保した上で、料理との相性を重視したビールづくりを実現しました。

鎌倉ビール野村醸造所ラインナップ 鎌倉ビール醸造家 澤田直人

醸造所には、日本国内のクラフトビール醸造所と同等の中規模設備（年間醸造180㎘）を導入。

仕込みから提供までを現地で一貫して行い、まずは生ビールの提供を開始しました。

2026年6月からは瓶ビールの販売も予定しています。

醸造所内部ビール醸造の様子

さらに、日本人シェフによる料理と一緒に提供することで、“東京の食体験”を現地で再現することができます。日本料理と国産クラフトビールを一体で設計・提供するスタイルは、国内でもまだ珍しい取り組みです。

今後は、現地醸造ならではの鮮度と品質を強みに、瓶ビールや現地で普及している３リットル樽の流通を進め、中国におけるクラフトビール市場への本格的な展開を目指します。

■日本の食文化の価値を伝える新たな海外ビジネスモデル

ビールペアリングメニューの一例 日本料理×現地醸造

当社は、日本で実績のあるシェフの知見を活かし、中国国内の日本料理レストラングループに向けて、メニュー開発や店舗運営支援も行っています。その中で、自社醸造クラフトビールの導入を提案し、

「飲食×醸造」を一体とした事業モデルの拡張を進めております。

この新しいビジネスモデルは、すでに海外ゲストや富裕層が集まる上海新天地のレストランで展開を

開始しており、「日本料理と国産クラフトビール」を組み合わせた新たな海外ビジネスモデルとして

注目されています。

＜上海新天地レストラン＞日本料理カウンター＜上海新天地レストラン＞野村ビールBARカウンター

日本ではまだ一般的でない、料理とビールを一体で設計するスタイルが海外で先行して実現している点が、プロジェクトの特徴の一つです。単なる商品提供にとどまらず、日本の食文化そのものの価値を

現地に伝える取り組みとして、今後の展開にご期待ください。

■自家製クラフトビール＆ペアリングメニュー例

鎌倉ビールオリジナル「月」鎌倉ビールオリジナル「葉山」野村ビール「IPA 134」野村ビール「橙花」野村ビール「呉醇」野村ビール「水蜜桃」【現地クラフトビール醸造所概要】

店舗名称 ：鎌倉ビール野村醸造所

所在地 ：蘇州市姑蘇区北園路１９号１２

美羅小奢中心

営業時間 ：１１：００～２０：００

醸造規模 ：年間１８０㎘

国内クラフトビール醸造所の中規模クラス

【美羅小奢中心について】

エントランス醸造所ビールタンク

蘇州最大の商業グループ『蘇州函数集団有限公司』が運営する商業施設。

1950年代に使用されていた赤レンガ倉庫群をリノベーションした敷地内に、

世界各国の良品やレストランを集めた国家AAA（3A）級の観光施設です。

こちらの施設の中に「野村創作日本料理」「鎌倉ビール野村醸造所」があります。

【レストラン概要】

店舗名称：野村創作日料／野村別邸

所在地 ：蘇州市姑蘇区北園路１９号１２

（美羅小奢中心）

営業時間：１１：００～２２：００

店舗規模：１階：１８席カウンター

２階：３６席

庭園個室：８名

別邸個室：１２名

野村創作日料／カウンター野村別邸／個室

■事業会社

会社名 ：株式会社ナビゲーター（NAVIGATOR INC.）

代表者 ：代表取締役 野村 典芳

所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエアイーストタワー4階

事業内容：海外ビール醸造所経営／海外レストラン経営(5)

貿易／コンサルティング

■醸造技術協力

会社名 ：鎌倉ビール醸造株式会社

代表者 ：代表取締役社長 今村 広太郎

所在地 ：神奈川県鎌倉市大町5-9-29

醸造責任者：醸造家 澤田 直人

事業内容 ：クラフトビール製造販売／清涼飲料水・食品販売

ビールコンサルティング

■現地運営企業

会社名 ：野飨(苏州) 餐饮有限公司

法人代表：創始者 野村 典芳

所在地 ：中国江蘇省蘇州市

事業内容：野村創作日料／野村別邸／野村ビール醸造所

＜お問い合わせ先＞

広報担当：鈴木

shima20200824@gmail.com