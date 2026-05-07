JAL機内食監修シェフ×新進気鋭パティシエ。播磨のバドミントン少年が20年後、食の頂点で再会。五つ星ホテル「THE ORIENT」にて、兵庫五国の食材を再定義する一日限りの晩餐会『五国共鳴』を開催。

合同会社ブルエッタ

Patisserie BLEUETTA（所在地：神戸市灘区、代表：上野真理）は、2026年7月18日（土）、2026年リブランドOPENしたてのTHE ORIENT神戸にて、兵庫五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の食材を厳選セレクトした、特別晩餐会「五国共鳴 Vol.1 - THE HYOGO SYMPHONY」を開催いたします。

本イベントは、ジャパンケーキショー審査員特別賞を受賞したパティシエ・上野真理と、 JAL機内食監修・RED U-35 2024準グランプリのシェフ・本岡将が、 高校時代にバドミントン試合会場で出会い、 それぞれの道で全国トップの実力を携えて神戸で再会するという、 感動的な人間ドラマを背景に持つプロジェクトです。

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兵庫県出身の二人の天才が奏でるハーモニーをイメージした図

■ イベント概要

イベント名: 五国共鳴 Vol.1 - THE HYOGO SYMPHONY

開催日時: 2026年7月18日（土）15:00-19:00

会場: THE ORIENT神戸 6F オリエンタルルーム

所在地: 〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町25

アクセス: JR三ノ宮駅・阪急神戸三宮駅から徒歩8分

地下鉄旧居留地・大丸前駅から徒歩3分

参加費: お一人様 50,000円（コース料理、ペアリング飲料、税込）

定員: 40名限定

販売開始: 2026年5月７日（木）10:00

販売URL: https://gokoku-kyoumei.peatix.com/

※THE ORIENT神戸は、神戸の中心地・旧居留地に位置する、

歴史と格式を誇る、五つ星ラグジュアリーホテルです。

【THE ORIENT特別宿泊特典】

- 対象: イベント前日・当日宿泊希望者

- 特典: 宿泊費10%割引

- 予約: 実行委員会を介して予約

- 問合せ: yasumasa@bleuetta.com

神戸旧居留地に佇む伝統と革新が息づく五つ星ラグジュアリーホテルTHE ORIENT ６F オリエンタルルーム

■ 3つの革新性

1. 「スイーツで始まり、スイーツで終わる」革新的構成

従来の「デザートは食後のおまけ」という常識を覆し、フレンチ実力派の本岡シェフとの協奏曲を奏でる、全9品のガストロノミーコースを提供。JAL機内食監修も担当する本岡シェフと、新時代のパティシエのカタチを実証する上野氏による、前代未聞の食体験を実現します。

2. 播磨で出会った二人の天才、神戸で再会

上野真理パティシエ（Patisserie BLEUETTA）と本岡将シェフ（Restaurant KAM）は、共に播磨出身。高校は違ったものの、バドミントンの試合会場で何度も顔を合わせていました。それぞれの道で全国トップの実力を携え、今、故郷・兵庫のために再び培った才能を発揮する為に再会します。

3. 兵庫五国のこだわり尽くされた食材を世界基準のガストロノミーへ

摂津・播磨・但馬・丹波・淡路という兵庫の多様な風土が育む食材を、一夜で体験できる「食の旅」。地域文化の価値を再発見し、ゆくゆくは世界へ発信していきます。五国食材はシェフが厳選いたしました。

■ アーティストプロフィール

上野 真理（うえの まさみち）

神戸・六甲に構えるパティスリー「ブルエッタ」を率いるパティシエ・上野真理。

素材の個性と向き合い、一つひとつ丁寧に仕立てられるスイーツは、繊細な美しさと奥行きのある味わいで高い評価を受けている。毎週新作のスイーツが店頭に並ぶほど、あくなき挑戦を重ねながら、お客様を決して飽きさせない、夫婦でパティシエだからこそ成しえる絶妙なバランス感覚の商品群にブルエッタの語源にもなっている矢車菊の花言葉、小さな幸せや喜びを感じ取れるファンが多い。

ジャパンケーキコンテスト審査員特別賞、西日本洋菓子コンテスト優良賞などの受賞歴を持ち、確かな技術と感性を兼ね備えた存在として注目を集める。

本イベントでは発起人として、「スイーツに始まり、スイーツに終わる」という新しいガストロノミーの構成を提案し、兵庫五国の食材を用いたデザートを通じて、新たな食体験を創出し兵庫に貢献する。

パティシエ・新スタイルの提唱者、上野真理（まさみち）氏ミエル

コンテスト受賞作

フォレノワール

キルシュとチェリー

バターケーキXO

ディロンラムX.O使用

ボンボンショコラ

色々なガナッシュ

本岡 将（もとおか まさし）

Restaurant KAM オーナーシェフ

播磨出身の料理人・本岡将が手がけるレストラン「KAM」は、埼玉県川口市・東川口に佇む築70年の古民家を舞台に、土地と向き合うガストロノミーを体現する一軒家レストラン。

自家菜園で育てた野菜やハーブを中心に、その日収穫された食材を用い、一皿ごとに“土地の物語”を表現する料理を提供している。南仏やバスク地方で培った技術と感性を融合させたそのスタイルは、素材の生命力を最大限に引き出すことを特徴とする。

提供されるのはおまかせコースのみ。季節や収穫状況に応じて構成される料理は、同じものが二度と存在しない“一期一会”の体験を生み出す。

こうした取り組みは高く評価され、KAMは ”Destination Restaurants 2025”に選出。これは日本各地の“訪れる価値のあるレストラン”を、食の専門家が選出するものであり、地域の風土や文化を体現するレストランに光を当てるプロジェクトである。

都市部ではなく、あえて地域に根差し、食材の生産から料理までを一体として捉える姿勢は、これからのガストロノミーの在り方として国内外から注目を集めている。

本イベント「五国共鳴」では、本岡シェフの哲学を兵庫五国の食材へと昇華し、神戸という舞台で新たなガストロノミー体験として再構築する。

スプレーフードの魔術師、 本岡 将（まさし）氏土地の記憶を呼び覚ます

素材の生命力を引き出す

南仏の技法と兵庫の邂逅

重層的な味わいハーモニー

一期一会の自然を食す

自家菜園の哲学

料理とスイーツの交響曲

ゲストの五感を優雅に

橋本 康正（はしもと やすまさ）

総合プロデューサー / マルチクリエイター

圧倒的な発想力でプラニング、ブランディング、デザイン、プロデュース、多角的に国内外の文化プロジェクトを牽引するマルチクリエーター。スーパーバイザーとして日本相撲協会の大相撲巡業「大相撲鹿行鹿嶋場所」、最新技術「XR MAGIC ORCHESTRA」を歴任。プロデューサーとして神仏集合の出雲 稲佐の浜「平和の祈り」、音楽を聴かせて醸し出した日本酒「音彩酒」結音（ONKYO×吉久保酒造×福原みほ）、伝統と現代アートを融合させた「GROUDSTAR＋」意匠は、欧州やアジアで高く評価され９カ国で展開し国内外数々のメディアにも取り上げられた。舞台制作・演出家としても、「音彩酒」大本山 弘法寺、能楽殿（水戸・偕楽園）、「Techno Byobu」水戯庵（日本橋）音楽・伝統芸能・テクノロジーを横断した演出で話題を集めた。近年では、「武楽座」コラボレーション・ディレクターも務めている。AIを駆使しながらより一層、日本文化を地方創生やインバウンド事業に取り組んでいる。

０から１を生み出すマルチクリエイター 橋本康正氏GROUNDSTAR＋

7 Samurai Series

音彩酒

「結音」

神仏習合「平和の祈り」

出雲稲佐の浜

大相撲巡業

大相撲鹿行鹿嶋場所

■ 開催背景：民間主導の新しい文化運動

本イベントは、民間主導で地域文化を継承・発信する新しいモデルケースとして位置づけられています。Vol.2、Vol.3とシリーズ化し、若き新しい才能を応援するプロジェクトです。地域企業の賛助・協賛を得ながら、将来的には五国共鳴として、世界へと発信していく人材を育てる、ガストロノミーイベントとして定着させることを目指しています。

兵庫県五国の豊かな恵みを、二人の天才、本岡シェフと上野パティシエの技術を通じて、社会貢献の場創りを目指します。

■ メディア関係者の皆様へ

本イベントは、単なる美食イベントではなく、地域の才能が再集結するドキュメンタリー性を秘めています。

・本岡シェフ・上野パティシエへの個別インタビュー（高校時代の秘話から現在まで）

・開催1ヶ月前からの試作・打合せ風景の密着取材

・THE ORIENTのラグジュアリー空間での撮影

上記の取材調整が可能です。「食×ドラマ」の特集企画として、ぜひご検討ください。

※事前に取材申請が必要です

※座席数に限りがあるため、お早めにご連絡ください

◼️ 協賛・共創パートナー企業募集

本プロジェクトは、単なる一度きりのイベントではなく、兵庫の魅力を世界へ発信する「ALL兵庫」の文化運動です。この志に共鳴し、ともに食と地方創生の未来を創り上げるパートナー（協賛・賛助企業様）を広く募集しております。詳細は実行委員会までお気軽にお問い合わせください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

五国共鳴 実行委員会

担当：橋本康正

Email: yasumasa@bleuetta.com

Tel: 080-3114-4512

公式サイト: https://fb.me/e/3SsyUcW2B

■ チケット購入

Peatix: https://gokoku-kyoumei.peatix.com/

販売開始: 2026年5月７日（木）10:00

QRコードを読み込んでください五国共鳴チケット販売開始

限定40名の特別な席のため、お早めのご予約をお勧めします。

【Patisserie BLUEETTAについて】

神戸市灘区六甲に店舗を構えるパティスリー。「多層構造」と「味わいのバランス」を駆使した繊細なスイーツで、地元神戸を中心に多くのファンを持つ。ジャパンケーキショー審査員特別賞受賞など、数々の受賞歴を誇る。

素敵な店構え矢車菊がネーミングのコンセプトパティスリーブルエッタ上野夫妻季節を感じる素敵なケーキが並びます

【Restaurant KAMについて】

播磨出身の料理人・本岡将が手がける「KAM」は、埼玉・東川口の築70年の古民家を舞台に、自家菜園の恵みを一皿に昇華するガストロノミーレストラン。

南仏やバスクで培った技術と感性を融合し、土地の物語を表現するその料理は高く評価され、Red-35準グランプリ、「Destination Restaurants 2025」など数々の受賞歴を誇る。

1日2組限定の古民家レストラン「フォカッチャ」と「自家製リコッタチーズ」本岡将シェフと田代圭佑ソムリエお勧めのノンアルコールペアリング

【THE ORIENTについて】

神戸市中央区旧居留地に位置する、歴史と伝統を誇るホテル。神戸旧居留地に位置する、歴史と伝統を誇るホテル 。2026年2月にリブランドし、「THE ORIENT」として営業再開 。港町・神戸の異国情緒が交差する洗練された空間で、訪れるゲストにワールドクラスのホスピタリティと非日常の体験を提供しています。

ホテルはJR三ノ宮駅と元町駅の両方から徒歩10分のロケーションで、新幹線が発着する新神戸駅から車で5分です。

歴史あるホテル（昔の写真）スタイリッシュなフロントデスクザ・バー ジェイダブリューハート