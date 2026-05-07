ADECCO GROUP、2026年配当金：最終条件の発表





SIX Swiss Exchange上場規則第53条に基づく臨時開示

グループプレスリリース

・スクリップ配当の受領率53.01%

・基準株価18.02スイスフラン、発行価格16.94スイスフラン

・5,268,324株の新株を発行

チューリッヒ, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 2026年4月15日に開催されたAdecco Groupの年次株主総会は、2025年の配当金を現金またはAdecco Groupの新株の形で受け取る選択肢を株主に提供しました。

Adecco Groupは、2025年会計年度の配当金の53.01％をAdecco Group AGの新株の形で支払い、残りの46.99％を現金で支払うことを選択したことを発表しました。

基準株価は、2026年4月21日から2026年5月4日の間にSIX Swiss Exchangeで取引されたAdecco Group AGの既存株式の1日の出来高加重平均株価に基づき、18.02スイスフランに設定されました。新株の発行価格は16.94スイスフランで、基準株価に対して6.0％のディスカウントが設定され、その結果、転換率は16.940となりました。

株式配当による増資を通じて、Adecco Group AGの新株5,268,324株が発行されます。新株の引き渡しと総額7,900万スイスフランの現金配当の支払いは、2026年5月7日に予定されています。

Adecco Groupの最高経営責任者（CEO）であるDenis Machuelは次のように述べています。

「株主の皆様におかれましては、当グループの戦略に対するご協力とご支援に感謝申し上げます。私たちは、魅力的で持続可能な配当政策を確保し、株主に魅力的なリターンを提供する一方で、競争上の差別化要因への投資やレバレッジ解消を優先するための財務的柔軟性を維持することに引き続き注力していきます。」

Adecco Groupは2026年5月13日に第1四半期決算を発表する予定です。

Adecco Groupは、世界有数の人材とテクノロジーの専門企業です。当グループの目的は、すべての人にとって未来の仕事が機能するようにすることです。世界60カ国に展開するAdecco、Akkodis、LHHの3つのグローバル・ビジネス・ユニットを通じて、個人の持続可能で生涯にわたるエンプロイアビリティを実現するとともに、スマート・インダストリー・トランスフォーメーションを推進するデジタルおよびエンジニアリングのコンサルティングソリューションを提供し、組織が労働力を最適化できるよう支援しています。Adecco Groupは模範を示しつつ、持続可能な雇用可能性を促進して弾力的な経済とコミュニティを支援することに取り組んでいます。Adecco Group AGはスイスのチューリッヒに本社を構え（ISIN：CH0012138605）、SIXスイス証券取引所（ADEN）に上場しています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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