『CLAYMORE』より、「組織」最強の女戦士、微笑みのテレサがアクションフィギュアに！

株式会社海洋堂

微笑みのままに妖魔を斬る！

人間を食う妖魔と半人半妖の女戦士たちの戦いを描くダークファンタジー『CLAYMORE』より、主人公クレアの恩人にして「組織」で最強と謳われた「微笑みのテレサ」がリボルテックに登場です。

クレアと同様の白いバトルスーツ姿は、スリムな中にも豊かなプロポーションを表現しながら、大剣クレイモアを自在に振るう全身可動を搭載。ウェーブした前髪は、なびいた状態のアクション用と交換できます。マントと肩アーマーは背面アーマーに可動ジョイントで接続し、大剣を背中に収納して背負うことも可能です。

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、最強ゆえに最期まで使用することのなかった妖力解放の「10％妖力解放顔」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック 微笑のテレサ

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約155mm

●オプションパーツ

・オプションハンド x 9

・オプションフェイス x 3

・オプション前髪 x 1

・大剣 x 1

・マント x 1

・ディスプレイスタンド x 1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・10％妖力解放顔 x 1

●原型制作：原子和臣

●制作協力：海洋堂造形グループ

●希望小売価格 ：9,900円（税込）

●発売：2026年11月予定

(C)八木教広／集英社

(C)Norihiro Yagi/SHUEISHA

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「10％妖力解放顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

※当該商品のURLが決定次第記載します。

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

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Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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