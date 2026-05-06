「N/AI pro（ナイプロ）」×「47都道府県メンズ美容室」男性の髪の迷いを、プロが解決へ。5月6日(水)より新サービス開始！～10％OFFクーポンで美容室選びに寄り添う～

株式会社SELECT

「好きを、創る。」をミッションに掲げ、メンズ美容室で採用される「N/AI pro（ナイプロ）」を展開する株式会社SELECT（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長兼CEO／Founder：飯盛翔太）は、東京・大阪・福岡のメンズ美容室3店舗を皮切りに、全国47都道府県の提携美容室へ展開を目指す新サービスを開始いたします。

本サービスでは、お客様が安心してメンズ美容室を選べる環境を整えるとともに、N/AI proをご利用のお客様に向けて、提携美容室で特別料金にて施術を受けられる体験を提供してまいります。

■サービス概要

男性の髪の迷いに、プロが寄り添うとはどういうことなのか？

使って終わりが普通。

ただ、それで本当に顧客の課題解決につながるのか..

髪に悩みや迷いを抱える男性に向けて、サロン品質のホームケア、信頼できるメンズ美容室での特別価格の施術、プロによる限定解説動画を通じて、自分に合うケア・美容室・髪型に出会える新しいメンズヘアケア体験をお届けいたします。

【対象者】

・「N/AI pro（ナイプロ）」定期購入者

・「ME4（メシ）」定期購入者

【定期購入対象商品】

・【定期会員】ナイプロ N/AI proダメージケアEX セット(初回：税込2,310円＋送料)

【対象サイト】

ME4(メシ)|N/AI pro（ナイプロ）ONLINE STORE

URL：https://me4-selectshop.com/shop/products/naipro_teiki_set

本サービスでは、以下3つの寄り添いをご用意しております。

１. 美容室選びに迷う男性へ、全国提携美容室で施術料金10％OFF

「きちんとヘアケアをしているのに、髪がパサつく。」

その原因は、シャンプーやトリートメントだけではなく、カットや髪の状態に合っていない施術にある場合もあります。

男性の髪の悩みは、アイテムだけでは解決しきれないことがあります。

N/AI proは、商品を届けるだけでなく、髪の悩みに本気で寄り添うメンズ美容室とのつながりも大切にしています。

「どこの美容室を選べばいいか分からない」「メンズに強い美容室を見つけたい」

そんな悩みを持つ男性に向けて、N/AI proが独自基準で選定した全国の認証メンズサロンをご紹介いたします。

定期購入者の方は、対象美容室にて施術料金10％OFFの特別優待価格でご利用いただけます。

メンズ美容師でもあるめしこが実際に来店した美容室や、技術力・口コミ評価・接客品質などを基準に選定した美容室で、安心して自分に合ったスタイルづくりを体験いただけます。

提携美容室はこちら↓↓↓

・東京-「K」-URL：https://k-hairsalon.jp

・大阪-「ulus」-URL：https://www.ulus-osaka.jp

・福岡-「GLANZ」-URL：https://www.instagram.com/glanz_fukuoka_mens/

※初回ご来店時はすべてのお客様が対象となります。

※2回目以降、カットメニューは前回来店日から1ヶ月以内の再来店で10％OFFが適用されます。

※カラー・パーマ・縮毛矯正メニューはご来店時期を問わず10％OFFが適用されます。

ただし、各メニュー月1回までのご利用上限となります。

※施術のご予約はInstagramのDMからのみ受け付けております。

２. 自宅でのヘアケアに悩む男性へ、髪の状態に合わせて選べるサロン級ホームケアを定期配送

定期購入者の方は、初回2,310円(税込)～、サロン品質のシャンプー・トリートメントをご利用いただけます。さらに2回目以降は、その時の髪の悩みや気分に合わせて、お好きな商品を自由にお選びいただけます。

バランスケア、ハイダメージケア、ダメージケア、スカルプケアなど、複数ラインナップをご用意。毎日のホームケアを、美容室帰りのような仕上がりへ導きます。

[N/AI pro アイテムの特徴]

N/AI pro ダメージケアシャンプー EX

アミノ酸系洗浄成分配合 / ノンシリコン

・プロ目線の成分設計

・少量で濃密な泡立ち

・サラッと軽い仕上がりへ

・やわらかな指通りへ

・美容室のような上品な香り

・プロ解説限定動画付き

N/AI pro ダメージケアトリートメント EX

サロン発想 ファイバータイプ

・プロ目線の成分配合

・サラッとまとまる

・伸びて手ぐしだけでも馴染みやすい

・芯から潤し､外側保護

・美容室のような上品な香り

・プロ解説限定動画付き

３. 正しいヘアケアが分からない男性へ、メンズ美容師の限定解説動画を配信

SNS総フォロワー70万人超の美容師インフルエンサー・めしこによる会員限定動画コンテンツを配信。ヘアケア方法や髪悩み対策など、男性が知っておきたい実践的な情報を分かりやすくお届けいたします。

■採用情報

株式会社SELECTでは、採用活動を強化しています。

Webマーケティング、広告運用、エンジニア、プロダクト開発、デザイナー、SNS運用、販路営業、海外展開など、さまざまな領域で仲間を募集しています。

今の働き方に迷いがある方へ。

その迷いは、きっとあなたの“好き”に変わる。

応募方法：会社公式InstagramにてDM

https://www.instagram.com/select_inc_official?igsh=cHEwdmc3cnVqdmhk

■SELECTについて

社名：株式会社SELECT

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 飯盛 翔太

公式サイト：https://me4-selectshop.com

Amazonストア：https://amzn.asia/d/0ds8ua0N

-公式SNS-

N/AI pro（ナイプロ）：https://www.instagram.com/naipro.jp?igsh=N2MzcDJubDdyN283

ME4（メシ）：https://www.instagram.com/me4care_official?igsh=Ymx6ZG1jeXdwM3Ns