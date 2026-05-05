【参加者募集】新生活を自分で選ぶ体験を｜「うつわとお洋服のお渡し会」5月16日開催（社会的養護の若者対象）｜NPO法人手の長いおじさんプロジェクト

特定非営利活動法人 手の長いおじさんプロジェクト

NPO法人 手の長いおじさんプロジェクト（東京都渋谷区）は、2026年5月16日（土）に開催する「うつわとお洋服のお渡し会」の参加申込を現在受付中です。

本取り組みは、児童養護施設や里親家庭など社会的養護のもとで育ったこども・若者が、巣立ちに向けて、器や洋服といった日々の暮らしを支える日用品を実際に手に取り、本物の手触りや温もりに触れながら選ぶ体験を届けるものです。

■ 新しい暮らしを思い描くために、「自分で選ぶ」時間を

会場には、ガラス作家や陶芸作家などのつくり手やアパレルブランドから寄せられた、手仕事の器やグラス、洋服等が並びます。無料で参加でき、お買い物を楽しむように、これからの暮らしに必要なものをご自身で選んでいただきます。選んでいただいた品は、約10点を目安にプレゼントとしてお渡ししています。

器の扱い方やお洋服のコーディネートについてもスタッフがサポートし、試着などをしながら、ゆったりと自分に合うものを見つけていただけます。

＊器は、制作の工程で小さなキズや色ムラなどが出て正規品としての販売が難しいものも含まれますが、使用には支障のないものです。洋服は、ブランドのサンプル品や販売余剰品などの新品をご用意しています。

うつわとお洋服のお渡し会 :https://tenagaojisan.org/project/owatashikai/手の長いおじさんプロジェクトWEBサイト

■ この春に巣立った方、これから巣立ちを迎える方へ

「うつわとお洋服のお渡し会」は、児童養護施設や里親家庭など、社会的養護のもとで暮らしてきたこども・若者を対象に開催しています。

社会的養護下で育つこどもたちは、集団生活のなかで「自分の好みで選ぶこと」や「自分らしい暮らしを思い描くこと」を経験する機会が限られるまま、巣立ちを迎えることも少なくありません。選ぶという体験を通して、こどもたちが「自分で暮らしをつくっていける」という実感を持てることを大切にしています。

この春、一人暮らしなど新生活をスタートされた方にとっては、暮らし始める中で「これが足りない」と感じるものに気づくタイミングでもあります。

そうした日々の中で必要になったものを、自分で選びに来ていただけます。

■ 本イベントは事前申込制で、現在参加申込を受け付けています

対象となるご本人はもちろん、施設職員の方や里親の方からのご案内も歓迎しております。

開催概要

名称｜うつわとお洋服のお渡し会

日時｜2026年5月16日（土）11:00-13:00／14:00-17:00

＊過去参加者・母子生活支援施設利用者は14:00～

会場｜景丘の家 （東京都渋谷区恵比寿4-5-15）

対象｜児童養護施設や里親家庭などから卒業する／近年卒業した方、自立援助ホーム、母子生活支援施設などを利用されている方

参加費｜無料

申込｜オンラインフォームより事前申込

主催｜特定非営利活動法人 手の長いおじさんプロジェクト

＊「うつわとお洋服のお渡し会」は、社会的養護下のこども・若者を対象とした取り組みです＊開催当日までお申し込みいただけます＊十分な点数をお渡しするため、事前のお申し込みをお願いしています

参加を申し込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gg65HAUZ7Gfi1GbNGhViyP3JQ4jOxG5MY6Z1hP3FL7QMFw/viewform?usp=send_form「うつわとお洋服のお渡し会」申込フォーム■ 参加者の声

「うつわが普段使っているものとは全く違っていて、手ざわりや色・形に個性があり、選んでいて楽しかったです。」

「普段とは違った新しい私に出会えた。それくらい素敵な服に出会えた。」

「社会人生活に向けて考えながら選びました。いいものがいっぱいあって本当に感謝です。」

■ご支援のお願い

「うつわとお洋服のお渡し会」は、作り手や企業からのご協力に加え、個人・法人の皆さまからのご寄付によって支えられています。

ご関心をお寄せいただけましたら、ぜひご支援という形で関わっていただけますと幸いです。

いただいたご支援は活動の継続に大切に活用させていただきます。

寄付／手長サポーターのご案内 :https://tenagaojisan.org/donate/

名 称｜特定非営利活動法人 手の長いおじさんプロジェクト

所在地｜東京都渋谷区松濤1-26-18 園ビルディング2F 松濤ラナイ2A-2

設 立｜2026年2月5日

URL ｜https://tenagaojisan.org(https://tenagaojisan.org)

Instagram｜https://www.instagram.com/tenagaojisan/(https://www.instagram.com/tenagaojisan/)