日本初シネコン「イオンシネマ海老名」5月17日閉館　全作品THX上映は最終日まで延長が決定！　ラスト上映は『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、1993年4月に開業した日本初(※1)のシネマコンプレックスであり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきたイオンシネマ海老名（旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名）の営業を2026年5月17日（日）をもって終了いたします。

4月24日（金）よりクロージングイベントとして実施している「スター・ウォーズ」シリーズ全作品のTHX上映は、「スター・ウォーズ」ファンや、長年の“エビナナ”（イオンシネマ海老名のTHX７番スクリーン）ファンから熱い反響をいただいております。その声にお応えし、本日、5月4日“スター・ウォーズの日”を記念し、営業最終日である5月17日（日）までの上映延長が決定したことを発表いたします。最終上映は『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』です。

これまで聞こえなかった音が聞こえたなど、THXならではの体験に関する感想も数多く寄せられています。この機会にぜひイオンシネマ海老名でご鑑賞ください。

また、劇場内だけでなくイオン海老名店でも“海老名「スター・ウォーズ」ロード”と称し、ショッピングセンター内の装飾や関連商品の販売を行っています。正面入口から劇場までの導線を「スター・ウォーズ」一色にラッピング。本施策のオリジナルＴシャツを着用したスタッフが迎え、「スター・ウォーズ」POP UP STOREもお楽しみいただけます。さらに、ぴあ株式会社のご協力により、この春15年ぶりに復活した月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』とのコラボレーション企画として、2011年に休刊した情報誌『ぴあ』の「スター・ウォーズ」表紙イラスト全11種を7番スクリーン横に展示いたします。

最終上映となる、5月17日（日）14時5分上映開始の『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』の上映後にはクロージングセレモニーを実施いたします。シネコン1号店の終幕をぜひ見届けてください。また、最終上映日にご鑑賞いただいたすべてのお客さまへ、クリアファイルをプレゼントいたします(※２)。イオンシネマ海老名での思い出とともに、記念品としてお持ち帰りいただければ幸いです。

イオンエンターテイメントは、末永く地域に愛され、笑顔集まるシネコンを目指し、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

※1 シネコンの定義は日本映画製作者連盟による「同一運営組織が同一所在地に５スクリーン以上集積して名称の統一性（１､２､３…､Ａ､Ｂ､Ｃ…､等）をもって運営している映画館を抽出したものです。」を採用します。

※2 本クリアファイルはその他イベント等でも配布する場合がございます。

■スター・ウォーズ全作品上映

「スター・ウォーズ」シリーズ全11作品を最大劇場であるTHXシアターにて上映します。壮大な物語の広がりを劇場で一気に楽しめる貴重な機会に是非ご体感ください。引き続き、コスプレでの鑑賞可です。5/5（火・祝）18時よりワタシアタープラス会員先行、24時より一般販売にて、最終日まですべての上映回のチケットを発売いたします。

最後の2日間は、時系列での「オールナイト一気観上映」を実施いたします。

■海老名ＴＨＸスターウォーズ・セミファイナル上映（5/15まで）

■海老名ＴＨＸスターウォーズ・ファイナル一気観上映（5/16・17）

下記日程で全作品鑑賞の方には、劇場より「海老名ＴＨＸ‐ＳＷ完走ライセンス（仮称）」を贈呈いたします。

※オールナイト上映につきましては、16日21:25上映回～翌5:55上映回までレイトショー料金となります。

※本スター・ウォーズ全作品上映では「無料鑑賞券」はご利用いただけません。

※クリアファイル配布は、5月17日（日）当日のオープン時間である午前7時以降に開始する上映回ご鑑賞者さまが対象となります。

■海老名「スター・ウォーズ」ロード

イオンシネマ海老名の閉館にあたり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきた当館で最後の「スター・ウォーズ」上映に合わせ、母店であるイオン海老名店のご協力のもと、店内に”海老名「スター・ウォーズ」ロード“が誕生します。スター・ウォーズシリーズ待望の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（５月22日(金)公開）のキャラクターたちも登場します。さらに、イオン海老名店内ではスタッフも記念Ｔシャツを着用して皆さまをお迎え。「スター・ウォーズ」POP UP STOREも設置しており、グッズの販売も行っています。映画館だけでなくイオン館内全体で「スター・ウォーズ」の特別な体験を提供いたします。

■『ぴあ』掲載「スター・ウォーズ」イラスト展示

イオンシネマ海老名7番スクリーン横に、情報誌『ぴあ』の表紙を飾ったイラストレーター及川正通氏による「スター・ウォーズ」を題材とした描き下ろし作品を展示いたします。及川正通氏は、1983年の『ジェダイの帰還』から2005年の『シスの復讐』まで、22年間にわたり「スター・ウォーズ」を描き続けてきた唯一無二の存在です。

各時代を象徴するキャラクターたちのイラスト全11種が見られる貴重な機会になります。また、15年ぶりに雑誌として復活した月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』の表紙として描かれる最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のイラストも登場します。

※設置開始日時、鑑賞条件等詳細は劇場ホームページにてお知らせいたします。

■クロージングセレモニー

イオンシネマ海老名を長年にわたりご愛顧いただいた皆さまへの感謝を込めて、最終上映時には7番スクリーン内にて、クロージングセレモニーを予定しております。最終上映をご鑑賞いただいた皆さまとともに、33年間の歴史に幕を閉じます。

劇場概要

[劇場名] イオンシネマ海老名

[所在地] 神奈川県海老名市中央２-４-１ イオン海老名店 2階

[総支配人] 加藤曉司

[開業日] 1993年4月24日（土）

[閉館日] 2026年5月17日（日）