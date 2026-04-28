DNAシーケンシング市場2035年886億米ドル規模へ 精密医療とバイオ研究革新を背景に年平均17.62％成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
DNAシーケンシング市場は、2025年の175億米ドルから2035年には886億米ドルへと飛躍的な成長が見込まれており、2026年から2035年にかけて年平均成長率17.62％という極めて高い拡大軌道を描いています。この市場の本質は単なる分析技術ではなく、医療・創薬・研究の意思決定を根本から変革する「データドリブン医療インフラ」にあります。特にB2B領域では、製薬企業、診断企業、研究機関にとって競争優位を左右する中核技術となっており、投資判断や事業参入タイミングを見極める上で極めて重要な市場と位置付けられています。
DNAシーケンシング技術の本質と医療価値：遺伝情報解析がもたらす革新
DNAシーケンシングは、DNA分子内のヌクレオチド配列を精密に解読することで、遺伝的変異や疾患の発症メカニズムを明らかにする基盤技術です。この技術の進化により、従来は不可能だった分子レベルでの疾患理解が可能となり、診断精度の向上や標的治療の高度化が実現しています。特に個別化医療の進展に伴い、患者ごとの遺伝情報に基づく治療設計が主流となりつつあり、DNAシーケンシングは医療現場における「不可欠なインフラ」としての地位を確立しています。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/dna-sequencing-market
全ゲノムシーケンシング（WGS）の普及が牽引する市場成長の本質
市場成長の最大のドライバーは、全ゲノムシーケンシング（WGS）の急速な普及です。シーケンシングコストの低下と解析技術の高度化により、臨床現場での利用が現実的なものとなっています。実際に、2025年に発表された研究では約8万5000人の患者データを基にした10万件のゲノム解析により、25％の被験者で新規疾患が特定され、そのうち14％は従来手法では検出不可能な領域で発見されました。このような実績は、WGSが単なる研究用途を超え、診断・治療の標準手法へと移行していることを示しています。
腫瘍学セグメントが市場を主導：がんゲノム解析の戦略的重要性
用途別では、腫瘍学セグメントが市場収益の大半を占めています。がん治療においてDNAシーケンシングは、腫瘍の遺伝子変異を特定し、最適な治療法を選択するための不可欠なツールとなっています。さらに、治療前後のDNA比較により薬剤耐性の発生メカニズムを解析できるため、より精密な治療戦略の構築が可能です。がんゲノムプロジェクトの進展により、数千規模の腫瘍サンプルが解析されており、臨床応用の深化とともに市場拡大が加速しています。
人材不足とデータ精度課題が示す市場の構造的リスク
一方で、市場成長には明確な制約も存在します。特にバイオインフォマティクスおよびゲノミクス分野の専門人材不足は、技術導入の大きな障壁となっています。また、データ解析の複雑性に加え、一部プラットフォームでは最大40％に達するエラー率が報告されており、結果の信頼性に対する懸念も依然として残っています。これらの課題は、技術の普及スピードを左右する重要な要因であり、企業にとっては人材投資と品質管理体制の強化が競争力の鍵となります。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific, Inc
● Agilent Technology
● Illumina, Inc.
● QIAGEN
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Macrogen, Inc.
● PerkinElmer Genomics
● PacBio
● BGI
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
DNAシーケンシング技術の本質と医療価値：遺伝情報解析がもたらす革新
DNAシーケンシングは、DNA分子内のヌクレオチド配列を精密に解読することで、遺伝的変異や疾患の発症メカニズムを明らかにする基盤技術です。この技術の進化により、従来は不可能だった分子レベルでの疾患理解が可能となり、診断精度の向上や標的治療の高度化が実現しています。特に個別化医療の進展に伴い、患者ごとの遺伝情報に基づく治療設計が主流となりつつあり、DNAシーケンシングは医療現場における「不可欠なインフラ」としての地位を確立しています。
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全ゲノムシーケンシング（WGS）の普及が牽引する市場成長の本質
市場成長の最大のドライバーは、全ゲノムシーケンシング（WGS）の急速な普及です。シーケンシングコストの低下と解析技術の高度化により、臨床現場での利用が現実的なものとなっています。実際に、2025年に発表された研究では約8万5000人の患者データを基にした10万件のゲノム解析により、25％の被験者で新規疾患が特定され、そのうち14％は従来手法では検出不可能な領域で発見されました。このような実績は、WGSが単なる研究用途を超え、診断・治療の標準手法へと移行していることを示しています。
腫瘍学セグメントが市場を主導：がんゲノム解析の戦略的重要性
用途別では、腫瘍学セグメントが市場収益の大半を占めています。がん治療においてDNAシーケンシングは、腫瘍の遺伝子変異を特定し、最適な治療法を選択するための不可欠なツールとなっています。さらに、治療前後のDNA比較により薬剤耐性の発生メカニズムを解析できるため、より精密な治療戦略の構築が可能です。がんゲノムプロジェクトの進展により、数千規模の腫瘍サンプルが解析されており、臨床応用の深化とともに市場拡大が加速しています。
人材不足とデータ精度課題が示す市場の構造的リスク
一方で、市場成長には明確な制約も存在します。特にバイオインフォマティクスおよびゲノミクス分野の専門人材不足は、技術導入の大きな障壁となっています。また、データ解析の複雑性に加え、一部プラットフォームでは最大40％に達するエラー率が報告されており、結果の信頼性に対する懸念も依然として残っています。これらの課題は、技術の普及スピードを左右する重要な要因であり、企業にとっては人材投資と品質管理体制の強化が競争力の鍵となります。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific, Inc
● Agilent Technology
● Illumina, Inc.
● QIAGEN
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Macrogen, Inc.
● PerkinElmer Genomics
● PacBio
● BGI
● Bio-Rad Laboratories, Inc.