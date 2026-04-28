東北6県のご当地ベアがサンリオキャラクターズと夢の共演！東北限定コラボベア（全7種）、5月1日より順次発売
観光土産品の企画・製造・卸売を行う、ANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子）は、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」シリーズから、株式会社サンリオのキャラクターとコラボレーションした『ご当地ベア×サンリオキャラクターズ 東北限定コラボぬいぐるみシリーズ』（全7種）を5月1日(金)より順次発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348092/images/bodyimage1】
■ 今年のGWは最大12連休！東北限定のサンリオキャラクターズとのコラボベアに会いにいこう
「ご当地ベア」は日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのキャラクター”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として販売しており、340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
東北の魅力をより多くの方に届けるため、このたび、国内外で大人気のサンリオキャラクターズが東北6県をテーマにしたコラボベアを発売します。今年30周年を迎えた「ポムポムプリン」をはじめ、「シナモロール」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」、「クロミ」、「ハローキティ」、「ハンギョドン」が、東北6県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）の名産品や歴史的モチーフを身にまとったぬいぐるみSサイズ（全7種）を展開。サンリオキャラクターズとコラボしたご当地ベアは今回が初となり、キャラクターそれぞれの個性を大切に活かしながら、ご当地ベアならではのふわふわとした柔らかな質感とデザインに仕上げました。首もとには各県を象徴する名産品やシンボルを再現し、足裏には県名やその土地ならではのモチーフを刺繍で表現しています。
2026年のゴールデンウイークは、暦通りの休みで5連休、さらに有給休暇などを組み合わせると最大12連休となります。サンリオキャラクターズとのコラボベアが、東北の街を訪れるきっかけや、大切な旅の記憶に寄り添う存在になると嬉しいです。
■ 商品概要
ご当地ベア×サンリオキャラクターズ 東北限定コラボぬいぐるみシリーズ
『ご当地ベア青森りんご・ポムポムプリン ぬいぐるみS』
『ご当地ベア岩手わんこそば・シナモロール ぬいぐるみS』
『ご当地ベア宮城伊達政宗・マイメロディ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア宮城伊達政宗・ポチャッコ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア秋田なまはげ・クロミ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア山形さくらんぼ・ハローキティ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア福島赤べこ・ハンギョドン ぬいぐるみS』
【発売日】5月1日より順次発売予定
【価 格】各5,060円(税込)
【サイズ】約H260ｍｍ×Ｗ200ｍｍ （座らせた状態）
※発売元：株式会社FUJISEY 販売元：東北カード株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348092/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348092/images/bodyimage3】
■ 販売場所
＜5月1日より順次発売＞
青森県 ●アスパム物産アスパム店
岩手県 ●平泉観光レストセンター平泉レストハウス売店
宮城県 ●陸奥物産店 ●菅生PA上り線・下り線 ●松島観光物産館 ●仙台城本丸会館
●仙台駅NewDays ●ハナガタヤ ●秋保ヴィレッジアグリエの森
●長者原サービスエリア下り線
秋田県 ●秋田空港ターミナルビル（株）あ・えーる
山形県 ●ぐっど山形内 ヤマガタマスターピースマーケット ●リナワールド ●尚美堂 エスパル店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348092/images/bodyimage1】
■ 今年のGWは最大12連休！東北限定のサンリオキャラクターズとのコラボベアに会いにいこう
「ご当地ベア」は日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのキャラクター”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として販売しており、340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
東北の魅力をより多くの方に届けるため、このたび、国内外で大人気のサンリオキャラクターズが東北6県をテーマにしたコラボベアを発売します。今年30周年を迎えた「ポムポムプリン」をはじめ、「シナモロール」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」、「クロミ」、「ハローキティ」、「ハンギョドン」が、東北6県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）の名産品や歴史的モチーフを身にまとったぬいぐるみSサイズ（全7種）を展開。サンリオキャラクターズとコラボしたご当地ベアは今回が初となり、キャラクターそれぞれの個性を大切に活かしながら、ご当地ベアならではのふわふわとした柔らかな質感とデザインに仕上げました。首もとには各県を象徴する名産品やシンボルを再現し、足裏には県名やその土地ならではのモチーフを刺繍で表現しています。
2026年のゴールデンウイークは、暦通りの休みで5連休、さらに有給休暇などを組み合わせると最大12連休となります。サンリオキャラクターズとのコラボベアが、東北の街を訪れるきっかけや、大切な旅の記憶に寄り添う存在になると嬉しいです。
■ 商品概要
ご当地ベア×サンリオキャラクターズ 東北限定コラボぬいぐるみシリーズ
『ご当地ベア青森りんご・ポムポムプリン ぬいぐるみS』
『ご当地ベア岩手わんこそば・シナモロール ぬいぐるみS』
『ご当地ベア宮城伊達政宗・マイメロディ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア宮城伊達政宗・ポチャッコ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア秋田なまはげ・クロミ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア山形さくらんぼ・ハローキティ ぬいぐるみS』
『ご当地ベア福島赤べこ・ハンギョドン ぬいぐるみS』
【発売日】5月1日より順次発売予定
【価 格】各5,060円(税込)
【サイズ】約H260ｍｍ×Ｗ200ｍｍ （座らせた状態）
※発売元：株式会社FUJISEY 販売元：東北カード株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348092/images/bodyimage2】
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■ 販売場所
＜5月1日より順次発売＞
青森県 ●アスパム物産アスパム店
岩手県 ●平泉観光レストセンター平泉レストハウス売店
宮城県 ●陸奥物産店 ●菅生PA上り線・下り線 ●松島観光物産館 ●仙台城本丸会館
●仙台駅NewDays ●ハナガタヤ ●秋保ヴィレッジアグリエの森
●長者原サービスエリア下り線
秋田県 ●秋田空港ターミナルビル（株）あ・えーる
山形県 ●ぐっど山形内 ヤマガタマスターピースマーケット ●リナワールド ●尚美堂 エスパル店