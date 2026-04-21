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第９回公認心理師試験で本学大学院の受験者10名が全員合格 受験区分Aで 合格率100％達成
国家資格である公認心理師資格取得のための、第９回公認心理師試験 (令和８年３月１日(日)実施) において、教育学研究科臨床心理学専攻の令和８年３月修士課程修了者の受験者10名（通学課程９名・通信教育課程１名）全員が合格し、合格率100％を達成しました。
今回合格した10名は、受験区分A（所定の科目を学部および大学院で単位修得し、受験可能となる区分）で受験し、全員が合格する成果となりました。
なお、同試験における受験区分A全体の合格率は67.7％であり、本学大学院生の高い学修成果が示される結果となりました。
佛教大学では、今後も高度な専門性と実践力を備え、人々のこころに寄り添うことのできる心理職の養成に努めてまいります。
【令和８年合格実績】
▪第９回公認心理師試験 受験者10名／合格者10名／合格率100.0％
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 入学・広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9005
FAX：075-493-9046
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回合格した10名は、受験区分A（所定の科目を学部および大学院で単位修得し、受験可能となる区分）で受験し、全員が合格する成果となりました。
佛教大学では、今後も高度な専門性と実践力を備え、人々のこころに寄り添うことのできる心理職の養成に努めてまいります。
【令和８年合格実績】
▪第９回公認心理師試験 受験者10名／合格者10名／合格率100.0％
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TEL：075-493-9005
FAX：075-493-9046
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
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