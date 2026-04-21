体育学部・長名シオン准教授が筋肉の健康を支える新たな仕組みを解明ーミトコンドリアを守る酵素「Metap1D」の役割を解明ー

体育学部・長名シオン准教授が筋肉の健康を支える新たな仕組みを解明ーミトコンドリアを守る酵素「Metap1D」の役割を解明ー