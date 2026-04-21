海事関係報道各位 平素より大変お世話になっております。 このたびSea Japan 2026において、衛星通信および海事コネクティビティ分野をリードするインマルサット・マリタイムは、同社シニアリーダーの来日にあわせ、メディア限定ランチ・ブリーフィングを開催いたします。 本ブリーフィングでは、海運業界におけるデジタル化・常時接続化の最前線について、最新動向とともに解説いたします。 ■ 開催概要 ・日時：2026年4月24日（金）12:30～14:00 ・会場：東京ビッグサイト内 レストラン「Al Porto」 ・形式：メディア限定ランチ・ブリーフィング ■ 取材ポイント 本セッションでは、以下のテーマについて深掘りいたします。 船舶運航の“常時接続化”がもたらす変化 従来の断続的通信から、リアルタイム運航管理への進化 コネクティビティが支える安全・効率・レジリエンス 地政学リスクや運航リスクが高まる中での新たな基盤 データドリブン運航の実現 船舶パフォーマンス向上と運航最適化への影響 サイバーセキュリティの重要性 デジタル船時代における新たなリスクと対応 船上インターネット環境の進化 「オフィス環境」「生活環境」としての通信インフラ ■ 背景（記事化視点） 海運業界では現在、 脱炭素規制の強化 地政学リスクの高まり デジタル化の加速 を背景に、通信インフラが単なる「支援機能」から “運航の中核インフラ”へと進化しています。 本ブリーフィングは、 👉「コネクティビティ＝競争力」 という構造変化を理解する上で重要な機会となります。 ■ 開催場所 ・日時：2026年4月24日（金）12:30～14:00 ・会場：東京ビッグサイト内 レストラン「Al Porto」 ■ 登壇者 ・Gert-Jan Panken インマルサット・マリタイム ゼネラルマネージャー兼VP ・谷 真紀子 氏 日本海事協会（ClassNK） サイバーセキュリティチーム 副マネージャー ■ 取材申込 上記記者ランチ時には、個別インタビュー・追加コメントのご希望にも対応可能です。参加ご希望の方はお食事の用意の関係もありますので、4月23日（木）夕方6時までに、必ず下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 （連絡先） Star Marine PR 吉田 麻貴 maki@starmarinepr.com 080-3398-3726

Gert-Jan Panken, General Manager and Vice President, Inmarsat Maritime

Makiko Tani, Deputy Manager, Cyber Security Team, Ship Management System Department, ClassNK

SVP / Contact

Star Marine PR: Maki Yoshida email: maki@starmarinepr.com (Tel: 080-3398-3726)