ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¶µ°é¤òAI¤Ç¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ë¡¡¥¨¥­¥å¥á¥Î¥Ý¥ê¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç

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Instructions:
Using the information in the graphs below, prepare to give a presentation to your manager (the examiner). You should do the following in your presentation:
• Summarize the information below and describe the relationships between the graphs.
• Suggest ways that factories with a high number of accidents can improve the situation.
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• Suggest ways that factories with a high number of accidents can improve the situation.
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