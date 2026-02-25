【鎌倉女子大学】卒業生・迂回ひなたさんの長編デビュー小説『梅咲く頃にまた会おう』が講談社より出版 第19回小説現代長編新人賞選考委員特別賞受賞

【鎌倉女子大学】卒業生・迂回ひなたさんの長編デビュー小説『梅咲く頃にまた会おう』が講談社より出版 第19回小説現代長編新人賞選考委員特別賞受賞