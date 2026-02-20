有限会社たかやま（本社：熊本県水俣市、代表：髙山俊彦）が展開するブランド「こころビタミン」は、防災士・災害備蓄管理士 山崎真優子氏監修のもと、世界基準の耐切創試験で最高ランク「F」を取得した作業用手袋、 『防刃モンスター（耐切創手袋）』 を2026年3月上旬よりAmazon.co.jpにて販売開始予定です。DIYや料理、アウトドア、そして万が一の災害時。私たちの手は常に「切創（切り傷）」のリスクに晒されています。本製品は、「普通の軍手では不安」「防刃手袋はゴワゴワして作業しにくい」といった従来の課題を解決し、【圧倒的な防御力と、まるで素手のような使い心地の両立】を目指して開発されました。

■ 開発背景：軍手では守れない“日常の危険”

一般的な綿の軍手は滑りやすく、刃物やガラス片に対する防御力はほとんどありません。DIY・料理・災害時など、日常生活の中には思いのほか多くの危険が潜んでいます。家庭でもプロレベルの安全性を確保したいという声に応え、専門家監修のもと、家庭用としても使いやすい高性能防刃手袋として開発されました。

『鉄壁防刃モンスター』5つの特徴

1.【防災士監修】現場目線の安心設計

防災士・災害備蓄管理士 山崎真優子氏が監修。実際の使用テストを行い、「数値以上に頼もしい強度を感じる」と評価されています。家庭用防災用品としても安心して使用できる設計です。

■ 山崎真優子氏 コメント

「災害現場では小さな切り傷でも大きなリスクになるため、手の保護は重要です。 本製品は高い強度がありながらごわつきが少なく、指先までフィットして使いやすいと感じました。 滑りにくくスマートフォン操作も可能なため、作業を止めずに行えます。 災害時だけでなく、DIYなど日常でも活用できる、普段使いしながら備えられる防刃手袋です。」

2.【世界基準】耐切創レベル最高ランク「F」を取得

欧州規格 EN388:2016 において、最も厳しい基準である最高ランク「F」 を取得。最新のTDM試験により、一般的な手袋と比較して約15倍以上の耐切創性能 を実証しました。カッター、包丁、ガラス片、瓦礫などから手を強力に保護します。

3.【スマホ対応】装着したままタッチ操作可能

導電性素材を採用し、手袋を外すことなくスマートフォンやタッチパネルの操作が可能。✔ 作業中の連絡✔ 図面確認✔ 災害時の情報収集などをスムーズに行えます。

4.【最強グリップ】水や油でも滑らないサンディニトリル加工

手のひらには、特殊な「サンディニトリルコーティング」を採用。砂状の加工により高い摩擦力を生み出し、✔ 濡れた状態でも滑りにくい✔ 刃物作業時の事故を防止✔ 余計な力が不要で疲れにくい安全性と作業効率を同時に向上させます。

5.【安全性】ホルムアルデヒド検査クリア

肌に直接触れるものだからこそ、安全性にも配慮。国内第三者機関によるホルムアルデヒド検査を実施し、基準をクリアしています。洗濯可能で、繰り返し衛生的に使用できます。

■ その他の特長

● 高強度素材 HPPE 採用（軽量かつ高耐久）● 手首まで保護するロングカフ設計● S～XLの幅広いサイズ展開● 国内検品・品質管理● ISO認証工場で製造

■ あらゆるシーンで「手の保険」に

本製品は日常から非常時まで幅広く活躍します。DIY・日曜大工料理（魚の処理・スライサー使用など）ガーデニングアウトドア・キャンプ工場・物流作業防災・災害対策普段から使い慣れておくことで、いざという時にも安全に行動できます。

■ 商品概要商品名：防刃手袋【防災士監修 防刃モンスター】耐切創レベル：EN388:2016 最高ランクF販売開始予定：2026年3月上旬販売チャネル：Amazon.co.jp■ 会社概要法人名：有限会社たかやまブランド名：こころビタミン代表者：髙山 俊彦所在地：熊本県水俣市桜井町3-4-25メール：fukudome@takayama.com