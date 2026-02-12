株式会社MiraArc(代表取締役：山下 大河)は、プロジェクターブランド「CINEMAGE(シネマージュ)」シリーズの最新作として、超小型モバイルプロジェクター『CINEMAGE nano(シネマージュ ナノ)』を発表し、現在クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて先行販売を実施しています。









■CINEMAGEシリーズの最新モデル『CINEMAGE nano』

CINEMAGEシリーズは、「映像体験を、もっと身近に」をコンセプトに、家庭用からモバイル用途まで幅広いプロジェクターを展開しており、累計販売台数は1万5千台以上。

今回発表する CINEMAGE nanoは、これまでのminiシリーズの約半分サイズでありながら、上位モデル「Pro」クラスの性能を凝縮した、シリーズ最小・最軽量モデルです。





手のひらサイズのモバイルプロジェクター

スペック一覧





■過去シリーズユーザーの声から生まれた“シリーズ最高到達点”

本製品の開発にあたり、過去のCINEMAGEシリーズ購入者を対象にアンケートを実施しました。





その結果、

・リラックスしたいときに使いたい

・寝室などで天井に投影して楽しみたい

・過去シリーズはデザイン性の高さが魅力

といった声が多数寄せられました。





アンケート結果





これらのリアルなユーザー意見を反映し、“置き場所を選ばない”“毎日使える”プロジェクターを目指しました。





寝室での天井投影｜専用スタンドで簡単設置





■CINEMAGE nanoがもたらす、新しい映像体験

CINEMAGE nanoは、「プロジェクターは特別なもの」という常識を変え、

**日常の中で“ふと使いたくなる映像体験”**を提供します。





映画、動画配信、子どもとの時間、寝る前のリラックスタイムまで。

CINEMAGE nanoは、暮らしに自然と溶け込む新しいプロジェクターの形です。









■先行販売としてクラウドファンディング実施中、目標を大きく上回る支援

2026年3月から一般販売を予定しておりますが、2026年2月28日まで先行販売として、GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを実施中。

プロジェクト開始直後から多くの支援を集め、公開から短期間で目標金額を大幅に達成。

執筆時点で目標金額の1,000％以上と、たくさんのご支援をいただいております。





クラウドファンディング限定で、最大22％OFFとなる先着支援プランも用意されています。

※最大25％OFFとなるプランはご用意していた数量を上回り、終了となりました。

クラウドファンディング実績





■渋谷 蔦屋書店での実機展示も予定

実際に製品を体験できる機会として、渋谷 蔦屋書店(SHIBUYA TSUTAYA)で2026年2月12日(木)より約2週間の実機展示を予定しています。

コンパクトさ、明るさ、投写サイズなどをその場で体感できる展示となる予定です。

本発売前に実機に触れられるのは、この機会のみとなりますのでぜひお立ち寄りください。





※詳細は、公式SNSおよびプロジェクトページにて随時案内予定です。









■クラウドファンディングページ・公式SNS

プロジェクトの詳細、最新情報は以下よりご確認ください。





▼クラウドファンディングページ(GREEN FUNDING)

https://greenfunding.jp/carpediem/projects/9226

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/cinemage_official/









■会社概要

株式会社MiraArc

所在地 ： 〒819-1561 福岡県糸島市曽根539-11

代表取締役社長： 山下 大河

URL ： https://miraarc.com

メール ： cinemage@miraarc.com