「PGM×ACCORDIA LADIES WEEK」4年目となる2026年はＰＧＭとアコーディア・ゴルフ併せて67ゴルフ場20,000人規模で開催拡大！







2023年より開催している本イベントは、2025年にはPGM34箇所のゴルフ場にて10日間で約10,000名の女性ゴルファーが参加し、アンケート回答者の89％の人が「イベントに満足」と好評をいただきました。2026年はPGMが23のゴルフ場を増やし、新たにアコーディア10ゴルフ場が追加されたことで、67箇所のゴルフ場にて20,000人規模の参加者を見込んでいます。※「国際女性デー」とは女性の社会参加と権利向上を呼びかける日として、1975年に国連によって定められた国際的な記念日です。女性が達成してきた成果や勇気をたたえ、ジェンダー平等の実現を目指して世界中でさまざまなイベントが行われています。イタリアでは女性に感謝の意を込めてミモザの花を贈る習慣があることから、「ミモザの日」とも呼ばれ、黄色いミモザがシンボルとして親しまれています。本イベントでもミモザイエローをシンボルカラーとし、クラブハウス内も華やかに装飾をするほか、女性限定の特典を多数ご用意しています。ぜひこの機会にミモザイエローに包まれたゴルフ場をお楽しみください！『PGM×ACCORDIA LADIES WEEK』開催概要♦実施期間2026年3月1日（日）〜2026年3月10日（火）♦実施内容・クラブハウス内にミモザリースなどのフォトスポットを設置・女性予約代表者には指定条件(※1)にてポイント（※2）1,000ｐ(※3)プレゼント・女性来場者にはオリジナルボール2球とポイント（※2）100p(※3)プレゼント・期間限定ランチメニューをご用意(※4)・プロショップ取扱商品を女性来場者が購入すると10%割引・本イベントをInstagramに投稿(※5)した方の中から抽選で10名様に賞品プレゼント・PGMアプリ利用者限定で女性来場者にはスペシャルラウンドマーカーをプレゼント（※6）※1)ＰGM WebまたはアコーディアWebから応募・予約・来場が1,000ｐ付与の条件となります。※2) PGM来場者にはPGMポイント、アコーディア来場者にはACCORDIA GOLF ポイント※3）ポイントの付与は4月の予定です。※4)期間限定ランチメニュー提供期間は3月1日〜3月31日です。※5)投稿条件として指定ハッシュタグが必要です。※6）アコーディアへのご来場は対象外◆イベントサイト♦実施ゴルフ場：ＰＧＭ＜57ゴルフ場＞https://digitalpr.jp/table_img/2705/124762/124762_web_1.png