「PGM×ACCORDIA LADIES WEEK」4年目となる2026年はＰＧＭとアコーディア・ゴルフ併せて67ゴルフ場20,000人規模で開催拡大！
開催期間：2026年3月１日（日）〜2026年3月10日（火）
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）と株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 三好 康之、以下「アコーディア」）は、女性の素晴らしい活躍と勇気ある行動を称える日として制定された３月８日の「国際女性デー」に賛同し、2026年3月1日（日）〜2026年3月10日（火）の10日間に、女性ゴルファーを応援する取り組みの一環としたイベント「ＰＧＭ×ACCORDIA LADIES WEEK」（以下「本イベント」）を、ＰＧＭ５７ゴルフ場にアコーディア10ゴルフ場を加えた67ゴルフ場にて開催します。
2023年より開催している本イベントは、2025年にはPGM34箇所のゴルフ場にて10日間で約10,000名の女性ゴルファーが参加し、アンケート回答者の89％の人が「イベントに満足」と好評をいただきました。2026年はPGMが23のゴルフ場を増やし、新たにアコーディア10ゴルフ場が追加されたことで、67箇所のゴルフ場にて20,000人規模の参加者を見込んでいます。
※「国際女性デー」とは
女性の社会参加と権利向上を呼びかける日として、1975年に国連によって定められた国際的な記念日です。女性が達成してきた成果や勇気をたたえ、ジェンダー平等の実現を目指して世界中でさまざまなイベントが行われています。イタリアでは女性に感謝の意を込めてミモザの花を贈る習慣があることから、「ミモザの日」とも呼ばれ、黄色いミモザがシンボルとして親しまれています。
本イベントでもミモザイエローをシンボルカラーとし、クラブハウス内も華やかに装飾をするほか、女性限定の特典を多数ご用意しています。ぜひこの機会にミモザイエローに包まれたゴルフ場をお楽しみください！
『PGM×ACCORDIA LADIES WEEK』開催概要
♦実施期間
2026年3月1日（日）〜2026年3月10日（火）
♦実施内容
・クラブハウス内にミモザリースなどのフォトスポットを設置
・女性予約代表者には指定条件(※1)にてポイント（※2）1,000ｐ(※3)プレゼント
・女性来場者にはオリジナルボール2球とポイント（※2）100p(※3)プレゼント
・期間限定ランチメニューをご用意(※4)
・プロショップ取扱商品を女性来場者が購入すると10%割引
・本イベントをInstagramに投稿(※5)した方の中から抽選で10名様に賞品プレゼント
・PGMアプリ利用者限定で女性来場者にはスペシャルラウンドマーカーをプレゼント（※6）
※1)ＰGM WebまたはアコーディアWebから応募・予約・来場が1,000ｐ付与の条件となります。
※2) PGM来場者にはPGMポイント、アコーディア来場者にはACCORDIA GOLF ポイント
※3）ポイントの付与は4月の予定です。
※4)期間限定ランチメニュー提供期間は3月1日〜3月31日です。
※5)投稿条件として指定ハッシュタグが必要です。
※6）アコーディアへのご来場は対象外
◆イベントサイト
https://angel.pacificgolf.co.jp/special/ladiesweek
♦実施ゴルフ場：
ＰＧＭ＜57ゴルフ場＞
https://digitalpr.jp/table_img/2705/124762/124762_web_1.png
アコーディア＜10ゴルフ場＞
https://digitalpr.jp/table_img/2705/124762/124762_web_2.png
※女性ゴルファー応援の取り組み
PGMは、女性従業員が中心となり、「4,000ヤード台のセッティング」「トイレの数が多い」「電車で行ける」「写真映えコース」など“女性ならでは”の視点を重視した選定項目とし、選定項目に多く当てはまるゴルフ場の中から20コースを「女性におすすめのゴルフ場」としました。選定コースでは女性浴室・脱衣所に「DHC」「POLA」の製品をはじめとするこだわりのアメニティや、最新ドライヤーを導入。女性向けプランを拡充するなど、女性の満足度向上を目指しています。
女性におすすめのゴルフ場詳細：https://angel.pacificgolf.co.jp/recommend/
アコーディアでは、女性の皆さまに合わせた設備・サービスを充実させ、心地よいラウンドを提供いたします。
女性におすすめのゴルフ場詳細：https://www.accordiagolf.com/women/course/1
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／前田／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
報道関係者様向けサイト
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
ＰＧＭ公式Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
ＰＧＭ公式Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
