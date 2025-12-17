こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カセットテープがメジャーに！？レトロかわいいデザインで「測る」を楽しくする『カセットテープメジャー』12月下旬発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、懐かしのカセットテープの特徴的なデザインをモチーフに、日常使いに便利なメジャーを組み合わせた『カセットテープメジャー』（全4種・各825円 税込）を2025年12月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
『カセットテープメジャー』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251010043732/
レトロで懐かしいカセットテープの特徴的なデザインをモチーフに、日常使いに便利なメジャーを組み合わせることで、これまでにない新しい雑貨アイテムが登場。カセットテープのリアルなディテールを細部まで再現することにこだわり、日常でも使いやすいコンパクトサイズに仕上げました。
【 商品特長 】
■黒色のテープでメモリも読みやすい
メジャーの長さは1.5m。テープの色も本物のカセットテープに近づけて黒色にし、メモリの読みやすさも実現しました。家具・梱包のサイズ測定や手芸・身体の採寸など日常のさまざまなシーンで活躍します。
■バッグやポーチにも付けられる
レトロな色合いとフォルムで、ファッション小物としても存在感があり、キーホルダー付きなのでバッグやポーチに外付けもできて持ち歩くことができる携帯性の高さも特長です。
■世代を超えて楽しめるクリアベースの4色展開
カラーバリエーションは、クリア素材を基調とした全4種。カセットテープに親しんだ世代にはどこか懐かしく、レトロデザインを楽しむ世代には新鮮に映るラインアップです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/124854/124854_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『カセットテープメジャー』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251010043732/
