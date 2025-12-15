¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×2026(ÎáÏÂ8)Ç¯ÅÙÂèµ´üÊç½¸¤ò12·î15Æü¤è¤ê³«»Ï
¡Á2025Ç¯ÅÙÂè¶´ü¤Ï¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É3¤Ä¤Î¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬·èÄê¡Á
https://digitalpr.jp/table_img/2523/124643/124643_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ø¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¹Êó»öÌ³¶É
TEL¡¡03-4570-2273¡¡FAX¡¡03-4580-9127
E-mail¡¡ncar@prap.co.jp
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡¡10»þ¡Á18»þ¡Ê½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ncar.artmuseums.go.jp/
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×±þÊç¾ÜºÙ
https://ncar.artmuseums.go.jp/events/globalnetworking/post2025-2912.html
¡¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÎ¬¾Î¡§NCAR¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡§ÊÒ²¬¿¿¼Â¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ÅÙÂèµ´ü¤ÎÊç½¸¤ò¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¤ä¥È¥ê¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊºîÉÊÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ÅÙ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò¡¢¼çºÅÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙ¤ÎÂèµ´üÊç½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á6¤Ä¤Î¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤Ë¡¢Âè¶´üÊç½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É¤Î3¤Ä¤Î¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCAR¡Ë¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Êhttps://ncar.artmuseums.go.jp/¡Ë
NCAR¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¿¼¤á¤ë¡¢³È¤²¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤È¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³È½¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û³èÆ°Á´ÂÎ¤Î½¼¼Â¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¤ä¥È¥ê¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊºîÉÊÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ÅÙ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ·Ý½ÑÅ¸¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò¡¢¼çºÅÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙI´ü¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅ¸¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò¡£
¢¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCAR¡Ë¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Êhttps://ncar.artmuseums.go.jp/¡Ë
NCAR¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¿¼¤á¤ë¡¢³È¤²¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤È¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³È½¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û³èÆ°Á´ÂÎ¤Î½¼¼Â¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×2025(ÎáÏÂ8)Ç¯ÅÙÂèµ´ü ±þÊçÍ×¹à¡Ê³µÍ×¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/2523/124643/124643_web_1.png
±þÊç¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ncar.artmuseums.go.jp/events/globalnetworking/post2025-2912.html
https://ncar.artmuseums.go.jp/events/globalnetworking/post2025-2912.html
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×2025(ÎáÏÂ7)Ç¯ÅÙÂè¶´ü¡¡ºÎÂò·ë²Ì
https://digitalpr.jp/table_img/2523/124643/124643_web_2.png
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×Ã´Åö
E-mail¡§supportprogram@artmuseums.go.jp
¡ãNCAR¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://ncar.artmuseums.go.jp/
https://digitalpr.jp/table_img/2523/124643/124643_web_2.png
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×Ã´Åö
E-mail¡§supportprogram@artmuseums.go.jp
¡ãNCAR¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://ncar.artmuseums.go.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ø¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¹Êó»öÌ³¶É
TEL¡¡03-4570-2273¡¡FAX¡¡03-4580-9127
E-mail¡¡ncar@prap.co.jp
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡¡10»þ¡Á18»þ¡Ê½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ncar.artmuseums.go.jp/
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×±þÊç¾ÜºÙ
https://ncar.artmuseums.go.jp/events/globalnetworking/post2025-2912.html