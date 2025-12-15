こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「freee創業融資サポート」が個人事業主向けにも提供開始 創業期のスモールビジネスへ、融資支援体制を強化
https://digitalpr.jp/table_img/2693/124589/124589_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、グループ会社のフリー創業融資サポート株式会社が提供する「freee創業融資サポート」の対象を、本日12月15日より個人事業主にも拡大したことをお知らせします。
長らく個人事業主の方よりご要望いただいていた創業期の資金調達サポートについて、この度指定信用情報機関（CIC）に加盟し、体制を整えることで個人事業主の方にも創業融資の経験豊富な専門家によるサポートをご利用いただけるようになりました。
■「freee創業融資サポート」について
融資経験豊富な金融機関・融資コンサルティング経験者が事業計画書の作成や面談対策を実施し、創業融資の獲得に向けた伴走支援を行います。創業融資だけでなく、日本全国の自治体における融資制度についてもサポートが可能なため、事業所の希望に合わせて複数の融資制度から最適な制度をご提案いたします。
freee創業融資サポート：https://www.freee.co.jp/founding-loan-support/
■フリー創業融資サポート株式会社 会社概要
会社名 フリー創業融資サポート株式会社
代表者 代表取締役 木村康宏
設立 2024年11月1日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー18F
貸金業者登録番号 東京都知事（1）第32015号
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
フリー株式会社 広報 (PR) 神力 実由花
Tel:090-3384-7282 E-mail: pr@freee.co.jp
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
