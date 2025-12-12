【銀座 蔦屋書店】年の始めに銀座で落語の楽しさ、魅力を味わう。「新春落語会 〜銀蔦らくご2026〜」を1月4日（日）、6日（火）7日（水）に開催。

銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では新年を祝い、「銀座 蔦屋書店 新春落語会 〜銀蔦（ぎんつた）らくご2026〜」を2026年1月4日（日）、6日（火）7日（水）の３日間、店内イベントスペースGINZA ATRIUMにて開催します。















落語は、江戸時代に始まったといわれています。街に人が集まるにつれて、大衆のための芸能として根ざし、噺家の口上に扇子・手拭いを添えて、様々な人物を表現する独特の伝統芸能です。





















柳家吉緑









































春風亭一花





























柳家小ふね

















三遊亭ごはんつぶ

















瀧川鯉昇





















春風亭柳雀





















三遊亭萬橘









この「銀蔦らくご2026」では、キャリア50年のベテラン真打の師匠、毎回たくさんのお客様が寄席に集まる大人気の真打、真打昇進して間もない今後がより楽しみな若手真打、すでに落語界では話題であったり、これからが非常に楽しみな勢いのある二ツ目と、東京を中心に全国で活躍する7名の落語家が出演します。見る者の想像力を豊かにする落語家ならではの演技力や演出は、初めて落語に触れる人も一気に物語の世界に引き込みます。銀座 蔦屋書店の中心に位置する広々としたGINZA ATRIUMの空間にて、新年のはじまりにリラックスした楽しいお時間をお過ごし下さい。チケット販売についてご予約はオンラインサイト「イベントマネージャー」にて、受付いたします。各回とも、2025年12月12日（金）12：00より予約受付開始します。■1月4日（日） 夜の部「柳家吉緑 春風亭一花 二人会」18：00開場／18：30開演⇒ご予約はこちら■1月6日（火） 夜の部「柳家小ふね 三遊亭ごはんつぶ 二人会」18：30開場／19：00開演⇒ご予約はこちらhttps://eventmanager-plus.jp/get/2a2bbce41358b5ab7c37677f795290b898a494456dbce501aecd4a668b491daf■1月7日（水） 昼の部「瀧川鯉昇 春風亭柳雀 二人会」13：30開場／14：00開演⇒ご予約はこちらhttps://eventmanager-plus.jp/get/344629e9bf2589f33ac57b451ff42229069785a94b475c5d903bc6865b7e123f■1月7日（水） 夜の部三遊亭萬橘 独演会 （前座あり）18：30開場／19：00開演⇒ご予約はこちらhttps://eventmanager-plus.jp/get/e6ada28cc32a1a1b10291a8521f4218abbeb1f68e612af1992f8452ae84b2dd0





落語会詳細



「銀座 蔦屋書店 新春落語会 〜銀蔦らくご2026〜」



会期｜2026年1月4日（日）〜1月7日（水）



時間｜各回、異なりますので詳細をご確認ください。



会場｜銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM



主催｜銀座 蔦屋書店



お問い合わせ｜03-3575-7755（営業時間内）／info.ginza@ccc.co.jp



特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/humanities/51547-1833231202.html



銀座 蔦屋書店



本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。



住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F



営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。



ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/



Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks



X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA



Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/



CCCアートラボ



CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。



https://www.ccc-artlab.jp/

本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報担当メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp