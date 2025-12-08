こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サイバーセキュリティクラウド主催イベント「Cloud Security Day 2025 〜企業のミライに繋ぐこれからのAWSセキュリティ〜」 が12月17日に開催
株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）は、2025年12月17日（水）にオンラインイベント「Cloud Security Day 2025 〜企業のミライに繋ぐこれからのAWSセキュリティ〜」を開催することをお知らせいたします。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：松井
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp
■開催背景
クラウド活用が急速に拡大する中、AWSをはじめとしたクラウドサービスは事業運営に不可欠な基盤となっています。一方で、クラウド環境特有の複雑な設計や設定ミス、権限管理の煩雑さ、運用負荷の増大など、企業のセキュリティ対策には多岐にわたる課題が存在します。
本イベントでは「AWSセキュリティにおける実際の課題とその解決方法」をテーマに、クラウドセキュリティ領域の実務者・専門家が、設計・運用の知見や課題解決のプロセスを具体的な事例とともに紹介します。
■開催概要
日時：2025年12月17日（水）13:00〜15:00
開催方式：オンライン（申込み後、視聴用URLをメールにてご案内）
参加費：無料（要事前申込み）
参加登録：https://go.cloud-fastener.com/20251217/pr
■登壇者情報
【セッション1】
@cosmeが実践したAWS移行とセキュリティ強化の全貌
─ 直面した課題とAWS運用最適化のステップ ─
＜パネリスト＞
・株式会社アイスタイル CTO 寺田 純路 氏
・株式会社アイスタイル クラウドソリューション部 副部長 佐藤 潔貴 氏
・株式会社アイスタイル クラウド推進グループ マネージャー 鬼柳 元樹 氏
・株式会社サイバーセキュリティクラウド クラウドセキュリティサービス部 テクニカルアカウントマネージャー 戸ヶ里 健晟
＜モデレーター＞
・株式会社サイバーセキュリティクラウド クラウドセキュリティサービス部 部長 小川 亮
【セッション2】
「るるぶ」を展開するJTBパブリッシングが語る：
AWS環境におけるWAF選定ポイントとセキュリティ強化の実践事例
＜パネリスト＞
・株式会社JTBパブリッシング 経営企画本部 情報システム部 システム開発チーム リーダー 新谷 迅 氏
＜モデレーター＞
・株式会社サイバーセキュリティクラウド WAF自動運用サービス部 部長 黒田 浩明
【セッション3】
セキュリティ人材がいなくても実現できる！AWS環境のセキュリティ強化と運用効率化
─ CloudFastenerとWafCharmのご紹介 ─
＜登壇者＞
・株式会社サイバーセキュリティクラウド 営業部 木下 恵里加
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
