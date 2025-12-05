¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡ßÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¡ßAgnavi¡¡¾´ý¤ÈÆüËÜ¼ò¤ÇÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡Ö°ì¸¥°ì¶É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï
¡ÁÂè3²ó Ã£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥ÜÆüËÜ¼ò°ì¹ç´Ì¤òÇÛÉÛ¡Á
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼琢»Ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡ÊÅìµþËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢²ñÄ¹¡§À¶¿å»ÔÂå¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒAgnavi¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¼À®½¨¡¢°Ê²¼¡ÖAgnavi¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¾´ý¤ÈÆüËÜ¼ò¤ÇÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡Ö°ì¸¥°ì¶É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢Ã£¿ÍÀï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë»ÅÍÍ¤Î¾®ß·¼òÂ¤¤ÎÃÏ¼ò¡Öß·Çµ°æ¡×¤ò¡¢ÅöÆü¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÃêÁª¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¾´ý¡×¤È¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¹ç¥µ¥¤¥º¤ÎÆüËÜ¼ò´Ì¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Á°Ìëº×¤ä´ýÀï¤Î²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¢¸½ÃÏ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Â¢¸µ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾´ý¤È°ì½ï¤ËÃÏ°è¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¹¤á¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¡¢ÃÏ¾ì¤Î´ë¶È¤ÎPRÅù¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨´ýÀï¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¡¢¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¡¢´ý»Î¤Î¾ÓÁü¸¢¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤È¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
ÀéÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾´ý¤Ï¡¢»×¹Í¤ÎÈþ³Ø¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢ËèÇ¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ï·ÊÞÎ¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¿À¼Ò¡¦Ê©³Õ¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾´ý¤ÏÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤äÃÏ¾ì»º¶È¤ÎÈ¯¿®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤¬Ê¸²½¤ò°é¤Æ¡¢Ê¸²½¤¬ÃÏ°è¤ò°é¤Æ¤ë¡×½Û´Ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¡¢ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤«¤éÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤¹¼òÂ¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿å¤äÊÆ¡¢É÷ÅÚ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÃÏ°è¤Î·ë¾½¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾´ý¤ÈÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÃÏ°è¤Îå«¤ò¡¢¾´ý¤ÈÆüËÜ¼ò¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÎÏ¤Ç¼è¤êÌá¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã£¿ÍÀï¡ßß·Çµ°æ¡¡¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´Ì
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¡Ê¾ì½ê¡§Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÁ°Ìëº×¤Ë¤Æ¡¢¾®ß·¼òÂ¤¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ÎÃÏ¼ò¡Öß·Çµ°æ¡×¤¬Ã£¿ÍÀï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Á°Ìëº×¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ã£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¤ÎÆóÆü´Ö¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´Ì¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¾´ý¤ÈÆüËÜ¼ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯È¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤ä¡¢ÂÐÀï´ý»Î¤Î¸Î¶¿¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¼òÂ¢¤È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö°ì¹ç´Ì¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼òÂ¢¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤È¡¢¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ß·¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹¾¸Í»þÂå¤Î¸µÏ½15Ç¯¡Ê1702Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè300Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦±üÂ¿Ëà¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Â¤¤ê¼ò²°¤Ç¤¹¡£±üÂ¿Ëà¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤È¤Ï¤¤¤¨»³¿¼¤¤·ÌÃ«¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âß·Çµ°æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÂô°æ¡×¤Ï¡¢À¶ÎÃ¤ÇË¤«¤Ê¿å¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¿å¶¿¤Ç¤¹¡£¼òÌ¾¤Î¡Öß·Çµ°æ¡×¤Ï¤½¤ÎÃÏÌ¾¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£ß·Çµ°æ¤Ïº£¤âÀÎ¤â¡¢±üÂ¿Ëà¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ß·Çµ°æ¡¡½ãÊÆ¶ã¾ú¡¡ÁóÅ·
¡ÖÁóÅ·¡×¤Ï±üÂ¿Ëà¤ÎÁó¤¤¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÊÆ¤Î»ÝÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOPEN UP! PROJECT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÆ´ï¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤òÁÏ¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOPEN UP! PROJECT¡×¤ò2019Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤È¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¶âÂ°¡¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦»æ¡¦¥¬¥é¥¹Åù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÆ´ï¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÊñÁõÍÆ´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÊñÁõÍÆ´ï»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦½¼Å¶¡¦ÊªÎ®»ö¶È¡¢¹ÝÈÄ´ØÏ¢»ö¶È¡¢µ¡Ç½ºàÎÁ´ØÏ¢»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤Î5¤Ä¤Î»ö¶È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬ºÇÂç²½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢2050Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÄ¹´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ä¤à¡Ù¡×¤ò2021Ç¯5·î¤ËºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡¦¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ó¤È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦Ë¤«¤µ¤Ç¤Ä¤Ä¤à¡Ø¤¯¤é¤·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡ÖÃÏµå´Ä¶¤ËÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ê¤¯¤é¤·¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1917Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¡¢¹ñÆâ44¼Ò¡ÊÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°50¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢Ìó19,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï9,225²¯±ß¤Ç¤¹¡£
https://www.tskg-hd.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÃæÌîÍø¡¦¹âÅÄ¡¦³ÁËÜ¡¦»Ô¶¶
TEL¡§03-4514-2026¡¡ Mail¡§tskg_contact@tskg-hd.com
